Đại hội XIV nhận gần 600 thư, điện mừng từ bạn bè quốc tế 20/01/2026 10:42

(PLO)- Tính đến ngày 19-1, Đại hội XIV của Đảng nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Sáng 20-1, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội XIV của Đảng, đã đọc thông báo thư, điện chúc mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến Đại hội.

Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Đại hội XIV diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử, mốc son đánh dấu chặng đường 40 năm đổi mới và khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV, sáng 20-1. Ảnh: TTXVN

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, trong 40 năm đổi mới, Đảng ta không ngừng mở rộng, củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả, các đảng cầm quyền, tham chính và các đảng trên thế giới.

Trong những ngày diễn ra sự kiện chính trị trọng đại này, các đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện mừng. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Bà Vân nhấn mạnh đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Đồng thời, là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng sâu sắc và tình cảm gắn bó của kiều bào đối với quê hương.

Đại hội XIV bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nồng nhiệt đối với sự ủng hộ, tình cảm quý báu mà các đảng, tổ chức, kiều bào và bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam.

Đoàn Thư ký Đại hội báo cáo 5 điện mừng từ các đảng cộng sản và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, gồm: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Lao động Triều Tiên.

Ngoài ra còn có hàng trăm điện mừng từ các nước châu Á, châu Đại Dương, châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, châu Phi; các tổ chức quốc tế, cá nhân và địa phương nước ngoài. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết Đoàn Thư ký sẽ tiếp tục báo cáo về các thư, điện chúc mừng đang gửi đến Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Đại hội bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng và Nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đại hội bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế dành cho Đảng và nhân dân Việt Nam.

"Đại hội tiếp tục khẳng định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quý, đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế đã dự khai mạc Đại hội XIV.