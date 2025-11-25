Quảng Trị: công bố tình huống khẩn cấp vụ nhà bị đổ sập, sạt lở hàng loạt 25/11/2025 20:15

(PLO)- Hàng loạt căn nhà bị sạt lở, đổ sập đang trực tiếp đe doạ đến tính mạng và tài sản của người dân.

Ngày 25-11, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sụt trượt ở khu vực đường Hùng Vương ở xã Khe Sanh.

Theo đó, trong những năm qua, do biến đổi khí hậu, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến bất thường và tại xã Khe Sanh có tình trạng sạt lở đất ngày càng phức tạp.

Căn nhà 2 tầng đổ sập gần như hoàn toàn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão số 5, 6, 10 12, 13 và các đợt không khí lạnh, đợt mưa lớn trong hai ngày 16 và 17-11 đã gây ra sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư thôn 3A, xã Khe Sanh.

Hiện tượng sạt lở đất đang trực tiếp đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân, gây tâm lý lo lắng. Đặc biệt khi thời tiết tiếp tục có diễn biến bất lợi trong thời gian tới.

Mưa đặc biệt lớn trong thời gian ngắn đã làm sụt trượt, đứt gãy, sụp đổ một phần công trình nhà ở số 74 đường Hùng Vương và hơn 10 ngôi nhà khác; nguy cơ cao gây mất an toàn trong thời gian tới nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời.

Khách sạn cao 4 tầng đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Hiện trường sụt trượt nằm phía sau của khu dân cư ở dọc đường Hùng Vương có nhà ở được xây dựng kiên cố với móng, khung, dầm, mái bằng bê tông cốt thép. Đây là khu vực hợp thủy, thác sâu, có độ chênh cao lớn so với cốt mặt đường khoảng (27-30) m.

Phạm vi sụt trượt kéo dài khoảng 170 m, mái taluy sâu 15 m, rộng 30 m, tổng diện tích khoảng trên 5.000 m²; hiện đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở.

Hiện tại, UBND xã Khe Sanh đã di dời người và tài sản của 10 hộ gia đình với 45 nhân khẩu có nguy cơ sụt trượt; tạm thời cư trú tạm tại hai trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trước vấn đề trên, UBND tỉnh yêu cầu xã Khe Sanh cùng các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát sao tình hình diễn biến mưa lũ để có phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại tại khu vực sạt lở. Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác không cho người dân vào bên trong.

Đối với Sở Xây dựng, UBND tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức khảo sát địa chất và đề xuất phương án xử lý đảm bảo an toàn nhà ở, giao thông tại khu vực sụt trượt nhằm xử lý đảm bảo bền vững, hiệu quả, phù hợp với nguồn vốn.