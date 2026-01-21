Nhiệm kỳ XIII ngành kiểm tra xử lý nhiều vụ việc lớn tại Vạn Thịnh Phát, Việt Á, Sài Gòn Đại Ninh... 21/01/2026 15:44

(PLO)- Trong nhiệm kỳ khóa XIII, UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã kỷ luật và đề nghị kỷ luật trên 2.280 tổ chức đảng và trên 97.000 đảng viên vi phạm. Trong đó có nhiều cán bộ giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo chủ chốt các địa phương.

Tiếp tục phiên làm việc của Đại hội XIV ngày 21-1, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Văn Rón trình bày tham luận của Đảng bộ Ủy ban. Tham luận có chủ đề “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Kỷ luật trên 2.280 tổ chức đảng và hơn 97.000 đảng viên vi phạm

Trong tham luận, ông Trần Văn Rón cho biết nhiệm kỳ Đại hội XIII, UBKT Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quy chế quan trọng. Cơ quan kiểm tra tập trung hoàn thiện các nguyên tắc, quy trình kiểm tra nhằm giáo dục, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm.

Nhiệm kỳ XIII, UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 13.600 tổ chức đảng và trên 38.000 đảng viên. Trong đó, có trên 20.000 là cấp ủy viên các cấp. Cơ quan kiểm tra cũng giám sát gần 124.000 tổ chức đảng và trên 174.000 đảng viên.

Công tác kiểm tra tập trung vào những điểm "nóng", các lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực và vấn đề bức xúc dư luận quan tâm. Nhiều vụ việc nhạy cảm liên quan nhiều cấp, nhiều ngành đã được làm rõ, xử lý kỷ luật nghiêm minh.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp quyết định kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật trên 2.280 tổ chức đảng và trên 97.000 đảng viên vi phạm. Trong đó có cả những cán bộ giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị.

“Tinh thần là làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhưng cũng rất nhân văn. Mục đích chính là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm để sửa chữa, khắc phục”. Ông Trần Văn Rón nhấn mạnh một số vụ án lớn gây bức xúc xã hội đã được kiểm tra, xử lý.

Có thể kể đến các vụ án tại Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty AIC và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra còn có vụ Công ty Việt Á, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), vụ án Sài Gòn Đại Ninh...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN

5 nhiệm vụ trọng tâm

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đầu tiên là đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát. Kịp thời hoàn thiện pháp luật để cán bộ đảng viên "không thể, không dám, không cần tham nhũng". Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm và xử lý vi phạm khách quan, phù hợp hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Thứ hai, UBKT các cấp tham mưu xây dựng nội dung kiểm tra liên quan đến việc chiếm đoạt, gây thất thoát ngân sách trong quản lý tài sản từ nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đồng thời, ngành kiểm tra chuyển trọng tâm sang “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”.

Ba là, phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Bốn là, nâng cao khả năng dự báo về tình hình vi phạm, nhất là những vi phạm mới do tác động của hội nhập và sự phát triển khoa học - công nghệ.

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn bộ máy cơ quan UBKT các cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ phẩm chất, năng lực.

Ngay sau Đại hội, UBKT Trung ương và toàn ngành sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội XIV, thể chế hóa thành chương trình hành động. Công tác kiểm tra, kỷ luật đảng sẽ tiếp tục được thực hiện hiệu quả, xứng đáng là "thanh bảo kiếm của Đảng".