Chùm ảnh toàn cảnh phiên thảo luận hội trường tại Đại hội XIV của Đảng

Ngày 21-1, Đại hội XIV của Đảng thực hiện phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Tại đây, đại diện các Đảng bộ trình bày nhiều tham luận quan trọng, tập trung vào các vấn đề chiến lược của đất nước.
Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
Đại biểu tham dự phiên tham luận ngày 21-1 tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu tham quan triển lãm tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu rạng rỡ đến dự Đại hội XIV phiên ngày 21-1. Ảnh: LÊ THOA