Chùm ảnh toàn cảnh phiên thảo luận hội trường tại Đại hội XIV của Đảng

LÊ THOA - NGUYỄN THẢO

(PLO)- Tại phiên thảo luận hội trường tại Đại hội XIV, đại diện các Đảng bộ trình bày tham luận quan trọng, tập trung vào các vấn đề chiến lược của đất nước.

Ngày 21-1, Đại hội XIV của Đảng thực hiện phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Tại đây, đại diện các Đảng bộ trình bày nhiều tham luận quan trọng, tập trung vào các vấn đề chiến lược của đất nước.

dai-hoi-xiv-37.JPG
Đại hội XIV thực hiện phát biểu tham luận tại hội trường, ngày 21-1. Ảnh: LÊ THOA
dai-hoi-xiv-5.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham dự Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
BANH0121.239.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
dai-hoi-xiv-38.JPG
Đại hội XIV có sự tham dự của 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Ảnh: LÊ THOA
dai-hoi-xiv-4.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội XIV, ngày 21-1. Ảnh: TTXVN
BANH0121.174.jpg
dai-hoi-xiv-8.jpg
dai-hoi-xiv-13.jpg
Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
dai-hoi-xiv-6.jpg
dai-hoi-xiv-7.jpg
dai-hoi-xiv-12.jpg
Đại biểu tham dự phiên tham luận ngày 21-1 tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
dai-hoi-xiv-3.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN
dai-hoi-xiv-1.jpg
dai-hoi-xiv-2.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
chu-tich-nguyen-van-duoc-3.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM tham dự Đại hội XIV. Ảnh: QUANG PHÚC
z7452540756465_2ddf9044a6795848f63bfc878ef31f92.jpg
Ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIV và ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, chụp ảnh cùng Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: QUANG PHÚC
dai-hoi-xiv-30.JPG
dai-hoi-xiv-32.JPG
dai-hoi-xiv-33.JPG
dai-hoi-xiv-34.JPG
Các đại biểu rạng rỡ đến dự Đại hội XIV phiên ngày 21-1. Ảnh: LÊ THOA
