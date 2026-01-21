Chùm ảnh toàn cảnh phiên thảo luận hội trường tại Đại hội XIV của Đảng 21/01/2026 15:37

Ngày 21-1, Đại hội XIV của Đảng thực hiện phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Tại đây, đại diện các Đảng bộ trình bày nhiều tham luận quan trọng, tập trung vào các vấn đề chiến lược của đất nước.

Đại hội XIV thực hiện phát biểu tham luận tại hội trường, ngày 21-1. Ảnh: LÊ THOA

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham dự Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV có sự tham dự của 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV, ngày 21-1. Ảnh: TTXVN

Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Đại biểu tham dự phiên tham luận ngày 21-1 tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu tham quan triển lãm tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM tham dự Đại hội XIV. Ảnh: QUANG PHÚC

Ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIV và ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, chụp ảnh cùng Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: QUANG PHÚC