Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ là một đại công trường trong năm 2026 10/12/2025 15:28

(PLO)- Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết trong năm 2026, TP.HCM sẽ là một đại công trường với rất nhiều công trình lớn, công trình trọng điểm, đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP sẽ được triển khai giúp TP bứt phá.

Ngày 10-12, tại kỳ họp thứ sáu, HĐND TP.HCM khóa X, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã phát biểu, giải trình một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, do vậy đây là giai đoạn thử lửa đối với năng lực quản trị của TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp HĐND TP cuối năm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhiều thành tựu nhưng không tự bằng lòng

Ông Nguyễn Văn Được cho biết trong bối cảnh khó khăn, TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội đáng tự hào, có nhiều gam màu sáng. Trong đó, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2025 đạt, vượt kế hoạch đề ra; GRDP ước tăng 8,03%, quy mô gần 3 triệu tỉ đồng (chiếm gần 24% GDP cả nước), GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD.

Tính đến 8-12, thu ngân sách đạt hơn 720.000 tỉ đồng, ước hết năm 2025 đạt khoảng 800.000 tỉ đồng, vượt 20% chỉ tiêu dự toán, chiếm 1/3 cả nước.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, hội tụ nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến đầu tư. TP cũng là địa phương đi đầu trong thu hút đầu tư.

TP cũng cắt giảm, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính, trong đó có 435 thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, rút ngắn quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư từ 35 ngày còn 17 ngày. “Đây là quyết tâm rất lớn của TP” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói và cho biết nền hành chính của TP đang chuyển từ nền hành chính quản trị sang phục vụ.

Nhiều đại biểu nêu ý kiến tại kỳ họp thường lệ cuối năm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về tháo gỡ các dự án, TP.HCM đã giải quyết 670/838 dự án, mở khóa cho hơn 804.000 tỉ đồng nguồn lực xã hội, quy mô 16.200 ha, góp phần tăng thu ngân sách từ nguồn tiền sử dụng đất 269% so với cùng kỳ. “Tinh thần là không để hồ sơ nằm chờ, nhiều dự án, công trình lớn được tái khởi động trở lại” – ông nhấn mạnh.

Đặc biệt trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, TP đã thực hiện đúng và trúng, kịp thời theo chỉ đạo của Trung ương.

Theo ông, TP cũng tham mưu điều chỉnh Nghị quyết 98 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, sau hơn nửa chặng đường triển khai đã đạt được những kết quả nhất định nhưng với bối cảnh mới đã cho thấy sự “chật chội”, cần nới rộng ra, thay áo mới giúp cho môi trường đầu tư của TP tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của TP.

“TP đã dày công nghiên cứu các cơ chế, chính sách đề nghị Trung ương sửa đổi lần này” – ông nói và cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, Trung ương ủng hộ, đồng tình với TP.HCM. TP.HCM chỉ xin cơ chế, không xin tiền và sẵn sàng thí điểm các cơ chế, là phòng thí nghiệm chính sách, nhất là chính sách về kinh tế.

Ông cho biết nếu ngày mai (11-12), Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, TP.HCM sẽ có công cụ mạnh để phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định những kết quả nêu trên là thành quả của sự chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực vượt bậc của hệ thống chính quyền và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, lãnh đạo TP cũng không tự bằng lòng mà nhìn nhận rõ những hạn chế, yếu kém như giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; hiệu quả vận hành bộ máy mới chưa đồng đều và các tồn tại hạn chế đã được Tổng Bí thư chỉ ra gồm kẹt xe, môi trường, ngập nước, ma túy.

“Đây là những vấn đề mà TP thẳng thắn nhìn nhận, đối diện và kiên quyết khắc phục trong thời gian tới” – Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị

Người đứng đầu UBND TP.HCM, cho biết nhiệm vụ của TP trong năm 2026 khá nặng nề. TP xác định mục tiêu cao nhất cao nhất trong năm 2026 là tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được trong phương thức quản trị trong phát triển kinh tế và trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Từ đó, TP.HCM xác định chủ đề năm 2026: “Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TP sau sáp nhập”.

Đi sâu vào một số vấn đề cụ thể, ông Nguyễn Văn Được cho biết đầu năm 2026 TP sẽ triển khai quy hoạch tổng thể, thể hiện tư duy đa cực “3 vùng – 3 hành lang – 1 đặc khu – 5 động lực”. Trong đó, TP sẽ đẩy mạnh hạ tầng giao thông, hạ tầng số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cam kết trước quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về giao thông, TP đã có hệ thống quy hoạch về giao thông tương đối đồng bộ, hiện đại. Sau sáp nhập, chỉ cần điều chỉnh thêm, chẳng hạn nối dài đường sắt đô thị lên Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu; triển khai giao thông đối nội, đối ngoại.

Ông cho biết hệ thống giao thông về hướng Đông Bắc (qua cầu Sài Gòn) đang được thực hiện tốt nhưng các hướng Tây Bắc, Bắc,Tây chưa tốt, còn nhiều điểm nghẽn. Ông dẫn chứng Quốc lộ 13 đi Bình Dương, Quốc lộ 22 đi Tây Ninh, Quốc lộ 1 về miền Tây còn nghẽn.

TP cũng phát triển hệ thống đường sắt đô thị, phối hợp với nhiều doanh nghiệp để thực hiện. “Nếu trước đây để làm một tuyến đường sắt mất 10-15 năm nhưng với cách làm mới, sẽ phát huy mọi nguồn lực tư nhân, 6/7 tuyến còn lại đều được tư nhân đăng ký, phải hoàn thành trong năm 2030” – ông Nguyễn Văn Được nói và cho biết đến năm 2035, TP.HCM sẽ có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, phục vụ sự cất cánh của TP thời gian tới. Vấn đề còn lại là làm tốt giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án.

TP.HCM sẽ là đại công trường năm 2026. Ảnh: THANH THANH

Đại công trường trong năm 2026

Về giải ngân đầu tư công, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP xác định rõ tinh thần không né tránh, không đổ lỗi, không trì hoãn trách nhiệm. Hiện TP thuộc nhóm giải ngân đầu tư công khá tốt trong cả nước, đạt khoảng 60% nhưng so với mục tiêu TP đặt ra thì chưa hoàn thành.

“Lãnh đạo UBND TP sẽ nhận trách nhiệm này” – ông nói và đề nghị trước cuối năm nay, tất cả hồ sơ của dự án quan trọng, nhất là công trình đột phá phải được chuẩn bị trước, để đầu năm 2026, bố trí vốn là triển khai ngay.

Về các dự án trọng điểm, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP cam kết đẩy nhanh tiến độ vành đai 3, vành đai 4, các tuyến metro, dự án Bình Quới – Thanh Đa, dự án chống ngập, nhà ven rạch…

“Trong năm 2026, TP sẽ là một đại công trường với rất nhiều công trình lớn, công trình trọng điểm, đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP sẽ được triển khai” – ông nói và tin rằng nếu cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt để công trình vận hành nhanh chóng, cùng với các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 188, Nghị quyết 98… TP sẽ bứt phá.

Về công tác cán bộ, người đứng đầu UBND TP.HCM nhấn mạnh đội ngũ cán bộ phải dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm. “Tôi đề nghị các đồng chí phải chủ động nghĩ, chủ động làm, biết làm, dám chịu trách nhiệm thì TP mới phát triển được. Đừng cứ có vấn đề gì là ‘tôi xin anh cho ý kiến’” – ông nói và đề nghị cán bộ thay đổi, chủ động, linh hoạt hơn, vì lợi ích của người dân, TP, đem lại hiệu quả kinh tế…