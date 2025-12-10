Đại biểu HĐND TP.HCM: Không để tái diễn ngập nước, nhất là khi xả hồ Dầu Tiếng 10/12/2025 08:48

(PLO)- Tại phiên thảo luận tổ, đại biểu HĐND TP.HCM nhìn nhận một bộ phận cán bộ, công chức còn tâm lý sợ trách nhiệm nên chưa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dẫn đến đầu tư công chậm giải ngân, giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp còn ách tắc…

Sáng 10-12, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa X, ông Võ Anh Tuấn, Thư ký kỳ họp, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM, đã báo cáo tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND TP tại các tổ thảo luận chiều 9-12.

Theo đó, các đại biểu HĐND TP.HCM cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Kỳ họp HĐND TP.HCM thường lệ cuối năm tiếp tục vào sáng 10-12. Ảnh: NGUYỆT NHI

Mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định và ảnh hưởng nhất định của việc sáp nhập các đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhưng nhiều chỉ tiêu chủ yếu đã được thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch, có nhiều điểm sáng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; các vấn đề về văn hóa - xã hội, chính sách an sinh được đảm bảo; chuyển đổi số có nhiều tín hiệu tích cực; quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững.

Cán bộ, công chức còn tâm lý sợ trách nhiệm

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 cho thấy sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chia sẻ, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp TP, cùng tập trung tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Ông Võ Anh Tuấn, Thư ký kỳ họp, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM, báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tuy nhiên, đại biểu cũng nhìn nhận kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; hạ tầng xã hội và phát triển đô thị vẫn đang còn nhiều vướng mắc; một số chỉ tiêu chưa đạt so với yêu cầu; vẫn còn tình trạng thiếu phòng học, thiếu giường bệnh.

“Một bộ phận cán bộ, công chức còn tâm lý sợ trách nhiệm nên chưa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dẫn đến đầu tư công chậm giải ngân, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp còn ách tắc…” – ông Tuấn nêu.

Từ đó, đại biểu đề nghị UBND TP so sánh, đánh giá các chỉ tiêu đạt được của năm 2025 để làm cơ sở xác định chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2026, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, thu nhập bình quân đầu người, xử lý rác thải, nhà ở xã hội, y tế, ngập nước, ùn tắc giao thông …

Thu ngân sách TP vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường bất động sản và xuất khẩu, vì vậy, cần có giải pháp căn cơ, bền vững để khai thác nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cũng theo đại biểu, sau hợp nhất, dân số TP.HCM hơn 14 triệu người, nhu cầu về trường lớp, y tế, giao thông, hạ tầng số tăng mạnh nhưng phương hướng năm 2026 chưa lượng hóa nhu cầu đầu tư, chưa xác định danh mục các dự án trọng điểm phải hoàn thành.

Ông Võ Anh Tuấn cho biết các đại biểu nhìn nhận năm 2025, TP còn 168/838 dự án chưa được tháo gỡ pháp lý, tiến độ các dự án nhà ở xã hội còn chậm, chưa có danh mục tiến độ cụ thể. Đề nghị có biện pháp, giải pháp xử lý dứt điểm đối với 20% dự án còn tồn đọng, không để các dự án tiếp tục kéo dài quá lâu.

Các đại biểu trao đổi trước kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 98/2023, đại biểu HĐND kiến nghị TP công khai nội dung các chính sách đặc thù để người dân biết, giám sát; các doanh nghiệp biết, cân nhắc đầu tư nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo mới bổ sung cho các nguồn năng lượng hiện hữu; trọng tâm là thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phát triển năng lượng sạch.

Chuẩn bị phương án ứng phó ngập lụt

Tại phiên thảo luận tổ, ông Võ Anh Tuấn cho biết nhiều đại biểu nêu ý kiến để giải quyết tình trạng kẹt xe, ngập nước.

Theo đại biểu, một trong các giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông và kết nối giao thông liên vùng TP là phát triển giao thông công cộng, đặc biệt là phát triển hệ thống đường sắt đô thị (metro). Đại biểu đề nghị UBND TP cho biết quy hoạch, kế hoạch và tiến độ đầu tư các dự án này trong thời gian tới.

Đại biểu đề nghị tập trung đầu tư các công trình trọng điểm cho giao thông, công trình giảm ngập nước như dự án cải tạo kênh Tham Lương Rạch nước lên, khu Bình Quới - Thanh Đa, Quốc lộ 50, đường Phạm Hùng).

Đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị tốt phương án sẵn sàng ứng phó ngập lụt, không để tái diễn tình trạng ngập nước như thời gian qua, nhất là khi xả nước hồ Dầu Tiếng.

Đại biểu cho rằng tình trạng ngập nước hiện nay có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự phát triển các khu đô thị mới tại các vùng trũng của TP.HCM và kênh, rạch bị lấn chiếm nhưng chưa được xử lý triệt để.

Đề nghị UBND TP chỉ đạo UBND các phường, xã siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý buộc khôi phục hiện trạng ban đầu các trường hợp lấn, chiếm kênh rạch. Sớm hoàn thành các dự án chống ngập đang thi công, tiếp tục đầu tư các dự án chống ngập mới theo quy hoạch và kế hoạch; cân nhắc khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở có quy mô lớn tại các vũng trũng thấp …