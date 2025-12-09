Người dân TP.HCM lo lắng về tình trạng sụt lún ngày càng nghiêm trọng 09/12/2025 11:27

(PLO)- Người dân TP.HCM bày tỏ còn gặp khó khăn trước tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, kể cả khu vực trung tâm. Nguyên nhân được cho là do TP đang sụt lún nghiêm trọng và tình trạng ước tính 95% diện tích sông, kênh rạch bị san lấp do đô thị hóa.

Sáng 9-12, tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ sáu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Vẫn còn ngập nước, cháy nổ

Về những ý kiến, kiến nghị của người dân TP, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết nhân dân ghi nhận những thuận lợi về quy mô, tiềm lực cũng như những tiến bộ ban đầu trong việc ổn định hoạt động của các cấp chính quyền sau hơn năm tháng hợp nhất ba địa phương TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh.

Tuy nhiên, nhân dân và giới chuyên gia cũng bày tỏ có bốn thách thức lớn. Một là yêu cầu ổn định bộ máy chính quyền hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực và hiệu quả trên một địa bàn rộng lớn và phức tạp hơn. Hai là vướng mắc trong việc thống nhất cơ chế quản lý và điều hành, đặc biệt ở các lĩnh vực có độ chồng chéo cao về chuyên môn và liên vùng như quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, giao thông và môi trường.

Ba là công tác an sinh xã hội cụ thể, liên quan đến việc đảm bảo đời sống, điều kiện làm việc và sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người phải di chuyển xa đến trung tâm hành chính mới.

Nhân dân cũng đặc biệt hoan nghênh và đánh giá rất cao quyết định mang tính lịch sử của Thành ủy về việc chuyển đổi công năng các khu đất có vị trí đắc địa. Trong đó có quyết định xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực Bến Nhà Rồng và chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên công cộng, dựng đài tưởng nhớ người mất vì COVID-19. Dư luận cho rằng đây là quyết định dũng cảm và rất hợp lòng dân, mở rộng không gian công cộng, thể hiện sự ưu tiên lợi ích chung và bền vững.

Bốn là thách thức mang tính chiến lược dài hạn, đó là việc xây dựng bản sắc văn hóa đô thị mới, hình thành một “tính cách TP.HCM mở rộng” để có thể kết nối các vùng văn hóa khác nhau trong cùng một chỉnh thể hành chính thống nhất.

Bên cạnh đó, người dân TP còn gặp khó khăn trước tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, kể cả khu vực trung tâm. Nguyên nhân được cho là do TP đang sụt lún nghiêm trọng (2-8 cm/năm) và tình trạng ước tính 95% diện tích sông, kênh rạch bị san lấp do đô thị hóa. Các nhà khoa học đã cảnh báo khu vực quận 7 và huyện Nhà Bè (cũ) là nơi thoát nước nhưng mật độ xây dựng dày đặc.

Nhân dân cũng phản ánh về các dự án “quy hoạch treo” đã tồn tại hàng chục năm, khiến nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa.

Đặc biệt, người dân cũng phản ánh về dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng của TP kéo dài nhiều năm chưa thể vận hành. Nhân dân TP.HCM kiến nghị TP quyết liệt tháo gỡ những vướng mắc pháp lý để dự án đi vào hoạt động năm 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gửi ý kiến của nhân dân đến HĐND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM còn ghi nhận những ý kiến phản ánh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, gây áp lực lớn cho đời sống của bộ phận người có thu nhập thấp, lao động tự do. Tình trạng người lao động mất việc, giảm thu nhập phải tìm đến “tín dụng đen” đang ở mức báo động.

Một lực lượng lao động rất lớn như tài xế công nghệ, người giao hàng đang hoàn toàn nằm ngoài lưới an sinh xã hội, không có bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, nhân dân cũng rất lo lắng về nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ, chung cư mini vì lối thoát hiểm những nơi này bị lấn chiếm làm nơi để xe, chứa hàng hóa nên kiến nghị TP chỉ đạo tổng rà soát phòng cháy chữa cháy và có chính sách hỗ trợ thiết thực cho lao động tự do.

Cũng theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhân dân lo lắng về nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ các bữa ăn bán trú, các hàng rong quanh cổng trường. Đáng lo ngại là việc người dân đặt đồ ăn qua ứng dụng ngày càng nhiều nhưng không thể kiểm soát được vệ sinh của các “bếp ăn online”…

Kiến nghị giữ lại cây xanh tại số 1 Lý Thái Tổ

Từ các ý kiến trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét giao biên chế cán bộ theo quy mô dân số và tính chất đặc thù của TP, thay vì áp dụng định mức chung. Đồng thời, khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng trước khi sáp nhập và rà soát các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo không có sự chênh lệch giữa các địa phương.

Các đại biểu HĐND TP.HCM tham dự kỳ họp thứ sáu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đề nghị UBND TP chỉ đạo quyết liệt việc rà soát lại toàn bộ tài sản công; sớm có phương án hoán đổi, điều chuyển, ưu tiên các trụ sở dôi dư cho phường và mở rộng trường học, tránh lãng phí.

Đối với các dự án văn hóa tại Bến Nhà Rồng và số 1 Lý Thái Tổ, kiến nghị TP tổ chức cuộc thi thiết kế công khai; giữ nguyên một số công trình và cây xanh tại số 1 Lý Thái Tổ để cải tạo thành câu lạc bộ văn hóa - giáo dục và mở hàng rào thành không gian công cộng mở.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP kiến nghị UBND TP siết chặt quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, tăng mức phạt và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.

Đặc biệt, cần sớm ban hành quy chế quản lý và quy định rõ ràng trách nhiệm của các nền tảng công nghệ (GrabFood, ShopeeFood...) đối với quyền lợi (BHXH, BHYT) của người lao động và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các “bếp ăn online”. Đề nghị có chế tài mạnh mẽ, chấm dứt tình trạng sử dụng SIM rác gọi điện thoại lừa đảo.