Chính thức: Cán bộ có biến động tài sản, thu nhập từ 1 tỉ đồng trở lên mới phải kê khai bổ sung 10/12/2025 16:38

Chiều 10-12, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Luật có hiệu lực thi hành từ 1-7-2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong Luật vừa được thông qua là đã bổ sung quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo đó, Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là đảng viên, người thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và đảng viên chuyên trách công tác đảng hoặc có vị trí việc làm ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy theo quy định của Đảng.

Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Ảnh: QH

Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai là người giữ chức vụ từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu công tác tại tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ hoạt động; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên HĐTV, Trưởng Ban kiểm soát, kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý, trừ trường hợp quy định khác.

Luật mới cũng yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỉ đồng trở lên (hiện là 300 triệu đồng) hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập. Giá trị kê khai cũng tăng, từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng trở lên.

Trước đó, khi dự luật chưa thông qua, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật. Ông Phong cho biết, việc quy định tăng giá trị kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng và giá trị tài sản, thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỉ đồng căn cứ vào 2 yếu tố chủ yếu.

Đó là từ năm 2018 đến nay có 3 lần tăng lương. Do điều kiện kinh tế xã hội phát triển gấp gần ba lần, nhất là giá cả trên thị trường có nhiều biến động tăng so với năm 2018.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật. Ảnh: QH

Có ý kiến đề nghị bổ sung “tài sản số” vào danh mục kê khai. Tuy nhiên, Chính phủ giải trình rằng pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ về “tài sản số” nên chưa đưa vào dự thảo Luật. Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu và đề xuất quy định khi có đủ cơ sở pháp lý và sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Có ý kiến đề nghị bổ sung hình thức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia. Song, Chính phủ cho rằng thông tin về tài sản, thu nhập liên quan đến bí mật đời tư và quyền nhân thân của người kê khai. Việc công khai thông tin về tài sản, thu nhập của người kê khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng là không phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật về dân sự.

Vì vậy, pháp luật về phòng, chống tham nhũng hiện hành chỉ quy định việc công khai được thực hiện bằng một số phương thức nhất định. Điều này vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng cũng bảo đảm thông tin về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn không bị sử dụng vào những mục đích tiêu cực như phát tán, trích dẫn, lan truyền sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người kê khai.