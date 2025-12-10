Bà Phạm Khánh Phong Lan: Đôi khi trường học chọn bếp ăn là người quen của lãnh đạo 10/12/2025 11:31

(PLO)- Bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết đôi khi các trường lựa chọn đối tác làm bếp ăn cho học sinh là người quen của hiệu trưởng, lãnh đạo quận, lãnh đạo phường.

Sáng 10-12, tại phiên chất vấn đối với Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu HĐND TP.HCM Đoàn Ngọc Như Tâm đã đặt vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học.

Theo đại biểu Tâm, khi chi phí bị siết quá chặt sẽ dễ xảy ra tình trạng đánh đổi chất lượng nguyên liệu. “Đơn giá thức ăn quá thấp có xảy ra rủi ro về an toàn thực phẩm không? Sở có phối hợp với ngành GD&ĐT xây dựng hàng rào kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn tối thiểu, tạo cơ sở pháp lý để trường học mạnh dạn loại bỏ hồ sơ thầu có giá thấp bất thường không?

Đại biểu HĐND TP.HCM Đoàn Ngọc Như Tâm chất vấn về an toàn thực phẩm trong trường học. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan nhìn nhận việc siết chi phí bữa ăn, giảm khẩu phần sẽ mang lại nguy cơ lớn hơn về mất an toàn thực phẩm. TP.HCM đang có khoảng 3.500 trường học với nhiều mô hình từ bếp ăn tự tổ chức, nhờ công ty đến làm suất ăn, đặt suất ăn sẵn...

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, nguy cơ an toàn thực phẩm trong trường học không xuất phát từ vấn đề giá cả do phụ huynh học sinh sẵn lòng hy sinh tất cả cho con cái và không quan tâm nhiều vấn đề này.

“Điều khiến chúng e ngại nhất là tính thân hữu từ đời này qua đời khác. Đôi khi các trường lựa chọn đối tác làm bếp ăn cho học sinh là người quen của hiệu trưởng, lãnh đạo quận, lãnh đạo phường” – bà Lan nêu và cho biết Sở An toàn thực phẩm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đả thông tư tưởng, tập huấn cho các trường học, nhất là hiệu trưởng và người phụ trách bếp ăn.

Bà Lan khẳng định: Chúng tôi không can thiệp trường chọn ai làm đối tác, chi phí bao nhiêu nhưng phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Khi xảy ra sự cố, hiệu trưởng phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan trả lời. Ảnh: NGUYỆT NHI

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm đánh giá việc này đã có chuyển biến. Sở thực hiện tập huấn ở cả các khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Sở cũng có các đội quản lý an toàn thực phẩm theo từng khu vực để hướng dẫn các bếp ăn, công ty cung ứng.

Ngoài ra, các phường, xã cũng cân đối lực lượng để tổ chức các đoàn công tác riêng tại từng cấp học và không phân biệt trường công hay tư, cấp học.

Bà Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh vấn đề an toàn thực phẩm hầu như không bị tác động bởi chi phí. “Chúng tôi không đặt ra khung tối thiểu nhưng đã tăng cường kiểm tra, giám sát, kêu gọi và đề nghị hội phụ huynh học sinh tham gia từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến bữa ăn học đường. Đây là công tác phối hợp đã được thực hiện nhiều năm để xây dựng hàng rào, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh” - bà Lan nói

Trao đổi thêm về an toàn thực phẩm trong trường học, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết đã có quy định khung giá tối thiểu cho một suất ăn. Sở An toàn thực phẩm cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tham mưu khung pháp lý, quy định để quản lý chất lượng thực phẩm trường học tốt hơn.