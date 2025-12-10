Bà Phạm Khánh Phong Lan trả lời chất vấn về việc người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật 10/12/2025 10:01

(PLO)- Đại biểu HĐND TP.HCM đặt vấn đề người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội nhưng không đúng sự thật, có vụ việc đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Sáng 10-12, tại kỳ họp thứ sáu, HĐND TP.HCM khóa X đã tiến hành chất vấn bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thanh Quang đặt vấn đề về quảng cáo thực phẩm chức năng, sữa,… của người nổi tiếng trên mạng xã hội, truyền thông. Và nhiều vụ quảng cáo sai sự thật đã được cơ quan chức năng xử lý.

Đại biểu Nguyễn Thanh Quang chất vấn về việc người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đại biểu Quang đề nghị bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp với các ngành chức năng để quản lý nội dung sản phẩm cũng như xử lý người nổi tiếng quảng bá sản phẩm không đúng chất lượng như thế nào.

“Sở An toàn thực phẩm và các sở có liên quan có giải pháp gì để kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi người nổi tiếng quảng cáo đến người tiêu dùng?” - đại biểu Nguyễn Thanh Quang chất vấn.

Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết đây là vấn đề khó nên thời gian qua, không đợi khi có vụ việc sai phạm diễn ra Sở An toàn thực phẩm mới tăng cường kiểm tra, quản lý.

Bà Lan thông tin thêm nhiều năm nay, Sở đều có bộ phận rà soát các quảng cáo thực phẩm, đơn vị nào quảng cáo quá lố thì tập hợp lại, tổ chức kiểm tra, thanh tra.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: NGUYỆT NHI



Tuy nhiên, ngành an toàn thực phẩm chỉ xử phạt những đơn vị có sản phẩm được quảng cáo theo Nghị định 115/2018. Còn những người nổi tiếng, trang web quảng cáo thuộc thẩm quyền của ngành thông tin và truyền thông trước đây, nay là ngành văn hóa và thể thao.

Bà Lan giải thích thêm các sở, ngành vẫn phối hợp, cung cấp thông tin cho nhau nhưng những vụ việc ngoài tầm thì sẽ được chuyển cho ngành công an xử lý.

“Chúng tôi coi trên mạng thấy nghi ngờ nhưng lấy mẫu sản phẩm để kiểm tra đúng luật thì không dễ. Cơ quan điều tra, thanh tra đến thì họ đóng cửa, trốn nên cần nghiệp vụ của ngành công an” – bà Lan nói.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm nhấn mạnh không có giải pháp nào hoàn hảo bằng ý thức cộng đồng. Lực lượng thanh tra, kiểm tra khó bao quát hết hoạt động của thị trường 14 triệu dân của TP.HCM hiện nay.