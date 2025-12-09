Ca vi phẫu thuật hiếm gặp: Ngón tay đứt rời được cứu sống sau 25 giờ 09/12/2025 09:56

(PLO)- Ngón tay đứt rời được cứu sống sau 25 giờ thiếu máu nhờ sơ cứu và bảo quản đúng cách cùng xử trí kịp thời của ê-kíp chuyên môn.

Ngày 9-12, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết đã thực hiện thành công ca vi phẫu thuật cứu sống ngón tay đứt rời của 1 thuỷ thủ sau 25 giờ.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tàu viễn dương di chuyển qua vùng biển miền Trung, 1 thủy thủ đã gặp tai nạn nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 12. Khi đang sửa chữa thiết bị, cú chao lắc mạnh khiến anh bị đứt rời ngón trỏ bàn tay phải.

Ngay tại hiện trường, các thuyền viên đã sơ cứu kịp thời và bảo quản phần ngón tay đứt rời trong bình giữ nhiệt. Do thời tiết khắc nghiệt, việc đưa nạn nhân từ tàu vào bờ gặp nhiều khó khăn và phải có sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Sau khi tiếp cận được cơ sở y tế gần nhất và mong muốn được nối lại ngón tay, người bệnh được chuyển bằng chuyến bay sớm nhất từ Đà Nẵng ra Hà Nội, đến Bệnh viện Việt Đức. Tổng thời gian thiếu máu của phần chi thể lên đến 25 giờ.

Các bác sĩ thực hiện ca vi phẫu thuật cứu sống ngón tay của thủy thủ bị đứt rời sau 25 giờ. Ảnh: BVCC

Tại đây, các bác sĩ đánh giá phần ngón tay đứt rời được bảo quản đúng cách, cấu trúc mô còn nguyên vẹn và khớp ngón mềm. Bệnh viện nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa để đưa ra phương án tối ưu, quyết định thực hiện vi phẫu nối lại ngón tay cho người bệnh.

Trong phòng mổ, hai ê-kíp phẫu thuật được triển khai song song: Một ê-kíp làm sạch và chuẩn bị phần ngón đứt rời, kíp còn lại xử lý mỏm cụt. Xương được cố định bằng kim chuyên dụng, các hệ thống gân - dây chằng được phục hồi. Đặc biệt, các mạch máu và dây thần kinh nhỏ chỉ khoảng 0,8-1 mm được nối dưới kính hiển vi phẫu thuật nhằm đảm bảo tưới máu trở lại cho phần chi thể.

Theo TS.BS Vũ Trung Trực, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt, tạo hình và thẩm mỹ, đây là trường hợp đặc biệt hiếm gặp vì thời gian thiếu máu vượt xa giới hạn thông thường. Tuy vậy, nhờ phần ngón tay được bảo quản đúng quy trình và đặc điểm mô ít cơ nên có khả năng chịu thiếu máu tốt hơn. Cùng với kinh nghiệm của ê-kíp phẫu thuật, ca mổ đã thành công.

Sau phẫu thuật, ngón tay hồng trở lại, liền tốt và sống hoàn toàn. Người bệnh hiện đã cắt chỉ, rút kim cố định và đang trong giai đoạn tập phục hồi chức năng để lấy lại khả năng vận động và cảm giác.

Sau phẫu thuật, ngón tay đã hồng trở lại, liền tốt và sống hoàn toàn. Ảnh: BVCC



Các chuyên gia khuyến cáo, tai nạn đứt rời chi thể có thể xảy ra trong lao động, sinh hoạt hoặc các tình huống đặc biệt như trên biển. Việc sơ cứu và bảo quản đúng cách đóng vai trò quyết định trong khả năng cứu sống phần chi thể: