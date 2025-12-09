Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương: Tân giáo sư năm 2025 với nhiều đóng góp cho nhi khoa 09/12/2025 08:02

(PLO)- Bác sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, là 1 trong 14 tân giáo sư ngành y học năm 2025 vừa chính thức được công nhận.

Bác sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2025. Quá trình công tác bền bỉ trong lĩnh vực nhi khoa phản ánh chặng đường gắn bó của ông tại tuyến điều trị nhi hàng đầu cả nước.

Hơn 3 thập kỷ gắn bó với chuyên ngành nhi

Tân giáo sư Trần Minh Điển sinh năm 1968 tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa sơ bộ (nhi) năm 1991 tại Trường Đại học Y Hà Nội, ông tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu về nhi khoa.

Cũng tại Trường Đại học Y Hà Nội, năm 1995, ông Điển hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành nhi khoa, năm 2010, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học, với hướng nghiên cứu gắn liền thực tiễn điều trị trẻ em tại Việt Nam.

Sự nghiệp tại Bệnh viện Nhi Trung ương của ông bắt đầu từ tháng 11-1996. Trải qua nhiều vị trí từ bác sĩ điều trị, đào tạo đến quản lý, ông lần lượt đảm nhiệm phó giám đốc bệnh viện từ năm 2011 và được bổ nhiệm làm giám đốc từ tháng 3-2021.

Trong giai đoạn này, hệ thống điều trị nhi trên cả nước chứng kiến nhiều chuyển biến về mô hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặt ra yêu cầu đổi mới trong tổ chức, quản lý và chuyên môn mà Bệnh viện Nhi Trung ương giữ vai trò nòng cốt.

Bác sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Ông Điển đã công bố 186 bài báo trong và ngoài nước, trong đó có hơn 70 bài đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Nhiều công trình của ông tập trung vào các nhóm bệnh nhiễm khuẩn, hô hấp, tiêu hóa, dinh dưỡng, sơ sinh - những lĩnh vực có tỉ lệ mắc và tử vong cao ở trẻ em Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông tham gia biên soạn 13 đầu sách chuyên ngành, trong đó có nhiều giáo trình được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà xuất bản Y học. Các đầu sách trải dài từ bệnh học nhi khoa, chẩn đoán - điều trị đến giáo trình sau đại học, thể hiện vai trò của ông trong đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận.

Ông thường tập trung vào 4 hướng nghiên cứu chủ yếu, gồm:

Dịch tễ học phân tử, cơ chế kháng thuốc và phát triển chiến lược điều trị tối ưu các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em Việt Nam.

Phát triển mô hình hồi sức cấp cứu nhi khoa tích hợp và bền vững trong điều kiện nguồn lực y tế hạn chế.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chẩn đoán tiên tiến và y học cá thể hóa trong quản lý các bệnh lý nhi khoa phức tạp tại Việt Nam.

Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường và xã hội - kinh tế đến gánh nặng bệnh tật và sức khỏe trẻ em.

Những công trình của ông sau khi được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2014 tiếp tục được mở rộng với các đề tài cấp bộ, cấp nhà nước, cùng nhiều hợp tác chuyên môn quốc tế về bệnh lý hô hấp, nhiễm khuẩn và biến chứng nặng ở trẻ em.

Nhiều đóng góp cho hệ thống y tế

Không chỉ thực hiện công tác điều trị và nghiên cứu, tân giáo sư Trần Minh Điển còn tích cực trong giảng dạy. Từ năm 2018 đến nay, ông đảm nhiệm chức danh Chủ nhiệm bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiều thế hệ học viên nội trú, bác sĩ chuyên khoa và nghiên cứu sinh đã được ông hướng dẫn trong suốt gần 20 năm tham gia hoạt động đào tạo.

Trong đó, ông đã hướng dẫn thành công 12 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ, trong số họ có nhiều người hiện là cán bộ giảng dạy, bác sĩ chủ chốt tại các bệnh viện và trường đại học trên cả nước.

“Trong suốt quá trình công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý, tôi luôn xác định vai trò người thầy trong ngành y không chỉ là người truyền thụ tri thức, mà còn là người dẫn dắt học trò bằng chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và khát vọng cống hiến”, ông Điển chia sẻ.

Bác sĩ Trần Minh Điển được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2024. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Quá trình đào tạo gắn liền thực tiễn bệnh viện cũng giúp ông đóng góp vào tiêu chuẩn hóa phác đồ điều trị, triển khai kỹ thuật mới và thúc đẩy mô hình đào tạo - thực hành tại tuyến đầu. Trong vai trò Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, ông Điển phụ trách nhiều chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo và chuyển giao kỹ thuật nhi khoa cho tuyến tỉnh, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn trong mạng lưới nhi khoa toàn quốc.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Bệnh viện Nhi Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép trong đại dịch COVID-19: vừa phát triển chuyên môn sâu, quản lý tốt, phòng chống dịch hiệu quả; vừa hỗ trợ TP.HCM và thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Vĩnh Long (cũ).

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai nhiều kỹ thuật mới trong hồi sức, ghép tạng, ngoại khoa, can thiệp chuyên khoa, nhiều trong số đó gắn với định hướng phát triển mà ông phụ trách.

Trong bối cảnh ngành nhi đứng trước nhiều thách thức về bệnh truyền nhiễm mới nổi, biến đổi khí hậu và áp lực quá tải bệnh viện, các nhà khoa học đầu ngành như giáo sư Trần Minh Điển tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng chính sách, đào tạo nhân lực và phát triển kỹ thuật chuyên sâu.