Giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2025: 32 tuổi là tiến sĩ, 36 tuổi là phó giáo sư 25/11/2025 15:24

(PLO)- Ông Hoàng Anh Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, là giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2025.

Ông Hoàng Anh Tiến được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành y học năm 2025, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp gần 2 thập kỷ gắn bó với giảng dạy, nghiên cứu và điều trị tim mạch.

Ở tuổi 46, ông hiện là Phó Giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, cũng là giáo sư trẻ nhất ngành y học năm nay.

Tiến sĩ năm 32 tuổi, phó giáo sư năm 36 tuổi

Ông Hoàng Anh Tiến sinh năm 1979 tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, TP Huế (cũ). Tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 2003 tại Trường Đại học Y khoa - Đại học Huế, ông nhanh chóng được giữ lại trường, bắt đầu hành trình giảng dạy tại bộ môn Nội từ năm 2004.

Từ những năm đầu sự nghiệp, ông sớm bộc lộ năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng dẫn dắt nhóm chuyên môn. Bên cạnh giảng dạy, ông trực tiếp làm việc tại khoa Nội tim mạch, tham gia điều trị các bệnh nhân nặng, tạo nền tảng vững chắc cho định hướng chuyên sâu về tim mạch can thiệp sau này.

Trên nền tảng y khoa lâm sàng, ông tiếp tục học cao học, bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2007 và luận án tiến sĩ năm 2011, đều trong lĩnh vực Nội tim mạch tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế.

Năm 2015, ông được công nhận chức danh phó giáo sư ngành y học, là một trong những giảng viên trẻ của trường đạt chuẩn sớm.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ông Tiến tập trung vào 2 vấn đề lớn. Thứ nhất là can thiệp động mạch vành và các yếu tố nguy cơ liên quan.

Ông là một trong những người đi đầu tại Huế trong nghiên cứu và triển khai kỹ thuật can thiệp động mạch vành phức tạp, bệnh tim cấu trúc, đồng thời tìm hiểu mối liên hệ giữa tăng huyết áp, vữa xơ động mạch và hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Thứ hai là rối loạn nhịp, chỉ điểm sinh học và tạo nhịp tim. Ông Tiến có các nghiên cứu chuyên sâu về NT-ProBNP, sST2, biến thiên nhịp tim, luân phiên sóng T… nhằm tiên lượng suy tim và rối loạn nhịp. Ông cũng tham gia phát triển các kỹ thuật tối ưu hóa thiết bị cấy ghép như CRT, tạo nhịp tim qua da.

Ông Tiến đã có 180 bài báo khoa học, trong đó 45 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín. Ông đã xuất bản 18 cuốn sách, bao gồm 8 giáo trình và 10 sách chuyên khảo; trong đó nhiều cuốn ông là chủ biên hoặc đồng chủ biên. Cạnh đó, ông hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, cùng 47 học viên cao học, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú.

Nhiều công trình của ông đạt giải thưởng nghiên cứu cấp bộ, cấp tỉnh, cấp Đại học Huế, đặc biệt thường xuyên đạt thứ hạng cao tại các Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành y tế - diễn đàn lớn của giới nghiên cứu trẻ.

Người thầy tận tuỵ với hàng trăm giờ giảng mỗi năm

Không chỉ là nhà khoa học, ông Hoàng Anh Tiến được biết đến như một giảng viên tận tâm. Trong hơn 19 năm giảng dạy, ông đảm nhiệm hàng trăm giờ giảng mỗi năm, chủ trì xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo của chuyên ngành, trực tiếp biên soạn nhiều bộ đề, giáo trình và tham gia đào tạo bác sĩ nội trú.

Từ năm 2019, ông là Trưởng Module 9 Tim mạch, bộ phận đào tạo quan trọng tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí quản lý như: Phó Trưởng bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế; Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Ông cũng giữ nhiều chức vụ uy tín như Phó Chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam, Phó Chủ tịch Phân hội Vữa xơ động mạch Việt Nam, Ủy viên thường vụ Hội Nội khoa Việt Nam, thành viên các hiệp hội tim mạch quốc tế như FESC, FACC, FSCAI.

Ngoài nghiên cứu và giảng dạy, ông còn triển khai nhiều chương trình thuộc lĩnh vực y tế công cộng như quản lý tăng huyết áp tuyến cơ sở, dự phòng đột quỵ trong cộng đồng ở miền Trung, hay dự báo nguy cơ bệnh tim mạch cho người trưởng thành tại các tỉnh khu vực. Một số đề tài đạt loại xuất sắc khi nghiệm thu cấp tỉnh.

Nhờ những đóng góp này, ông nhận gần 50 bằng khen, giải thưởng từ Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh, Trung ương Đoàn và nhiều tổ chức chuyên môn khác.

Đặc biệt, năm 2024, nhóm của ông đạt giải Nhất Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XXII - một trong những giải thưởng uy tín nhất dành cho các nhà khoa học trẻ trong ngành.