Giáo sư trẻ nhất năm 2025: Nhà khoa học 8X nổi bật của ngành kinh tế 19/11/2025 16:03

(PLO)- Ông Trần Quốc Trung, Phó Giám đốc cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM, 39 tuổi, là giáo sư trẻ nhất năm 2025.

Ông Trần Quốc Trung, Phó Giám đốc cơ sở II Đại học Ngoại thương tại TP.HCM, vừa được công nhận chức danh giáo sư năm 2025.

Hơn 15 năm gắn bó Ngoại thương

Ông Trần Quốc Trung sinh năm 1986 tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ, là gương mặt trẻ nổi bật của ngành kinh tế những năm gần đây.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương. Năm 2008, vừa tốt nghiệp cử nhân, ông được nhà trường tuyển dụng làm giảng viên - một trong những giảng viên trẻ nhất thời điểm đó.

Không dừng lại ở tấm bằng cử nhân kinh tế, ông Trung tiếp tục theo đuổi con đường đào tạo nâng cao. Ông hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Ngoại thương vào năm 2011, sau đó nhận bằng Thạc sĩ Luật, Kinh tế và Quản lý tại Đại học Lille 2 (Pháp) năm 2012.

Việc được đào tạo trong môi trường quốc tế giúp ông sớm tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - quản trị. Năm 2016, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học quản lý, cũng tại Đại học Lille 2, đặt nền móng quan trọng cho sự nghiệp nghiên cứu sau này.

Ông Trần Quốc Trung, Phó Giám đốc cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM, 39 tuổi, là giáo sư trẻ nhất năm 2025. Ảnh: FTU

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2008, ông Trần Quốc Trung gắn bó trọn vẹn với Trường Đại học Ngoại thương, đặc biệt là cơ sở II tại TP.HCM.

Ông từng giữ nhiều vị trí quản lý như Phó trưởng bộ môn Nghiệp vụ, Trưởng bộ môn Nghiệp vụ, trước khi trở thành Phó giám đốc cơ sở II từ tháng 4-2020.

Trong thời gian này, ông vừa tham gia giảng dạy các học phần chuyên sâu về kinh tế - tài chính, vừa phát triển nghiên cứu khoa học, vừa đóng góp vào công tác xây dựng chương trình đào tạo.

Ông Trung đã được Đại học New Brunswick (Canada) và Đại học Bedfordshire (Anh) công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy đối với các chương trình hợp tác quốc tế do các trường này cấp bằng. Ông luôn nỗ lực lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp nhất với từng đối tượng người học để khuyến khích tính chủ động, tinh thần đổi mới sáng tạo và tư duy phản biện của người học.

Là người phát triển sự nghiệp từ giảng dạy, ông Trung luôn chú trọng nghiên cứu gắn với thực tiễn doanh nghiệp. Các chủ đề ông theo đuổi bao gồm quản trị công ty, quản trị rủi ro, hành vi tài chính doanh nghiệp, chính sách cổ tức, nắm giữ tiền mặt, tác động của bất định chính sách kinh tế, cũng như các vấn đề quản trị trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đến thời điểm xét đạt chuẩn giáo sư, ông đã công bố 64 bài báo khoa học, trong đó có 32 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, với nhiều bài do ông là tác giả duy nhất/tác giả chính.

Đồng thời, ông đã xuất bản 7 cuốn sách chuyên khảo, tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh và đào tạo thạc sĩ. Đối với cộng đồng học thuật trong nước, ông được xem là một trong những giảng viên 8X có thành tích công bố quốc tế nổi bật nhất trong lĩnh vực kinh tế - quản trị.

Giáo sư trẻ nhất năm 2025

Năm 2020, ở tuổi 34, ông Trần Quốc Trung được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Kinh tế - một cột mốc sớm so với mặt bằng chung.

Sau đó, ông tiếp tục đầu tư thời gian đào sâu kiến thức chuyên môn, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp, người học trong nghiên cứu khoa học và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương.

Giáo sư trẻ nhất năm 2025 có nhiều năm gắn bó với cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương.

Năm 2022, ông Trung được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ của Bộ GD&ĐT. Năm 2023, ông hướng dẫn nhóm sinh viên đạt giải Nhì cấp Bộ “Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học” và giải Nhất cấp trường cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học.

Năm 2024, ông tiếp tục hướng dẫn nhóm sinh viên đạt giải Nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

Ngoài ra, ông cũng đã giảng dạy ở các chương trình bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn do doanh nghiệp đặt hàng; tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại thương và các trường đại học khác.

Năm 2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt chuẩn và ông Trung trở thành người trẻ nhất được công nhận chức danh giáo sư, khi mới 39 tuổi. Điều này phản ánh quá trình tích lũy lâu dài về khoa học, đào tạo và quản lý, đồng thời cho thấy sự trưởng thành của một thế hệ giảng viên trẻ tiếp cận sớm với môi trường học thuật quốc tế.

Trên hành trình hơn 15 năm gắn bó với Ngoại thương, từ một giảng viên mới ra trường đến nhà khoa học trẻ nhất được công nhận chức danh giáo sư năm 2025, con đường của ông Trần Quốc Trung phản ánh sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần hội nhập của thế hệ học giả trẻ Việt Nam.