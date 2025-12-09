TP.HCM đề xuất chi hơn 150 tỉ đồng nâng cao năng lực trạm y tế 09/12/2025 11:29

(PLO)- TP.HCM đề xuất chi hơn 150 tỉ đồng nâng cao năng lực trạm y tế với hai nhóm chính sách.

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 9-12, UBND trình nội dung về đề xuất các chính sách đặc thù nhằm củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế trên toàn địa bàn TP.HCM.



UBND TP.HCM cho biết, hiện nay mạng lưới y tế của TP gồm 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế, 168 trạm y tế và 296 điểm trạm, cùng hơn 10.000 phòng khám tư nhân.

Trong những năm qua, mạng lưới này đã gánh khối lượng khám, chữa bệnh rất lớn.

Dù vậy, các trạm y tế vẫn là “mắt xích yếu” do thiếu bác sĩ, nhân lực chưa đồng bộ, đãi ngộ chưa tương xứng, khó thu hút và giữ chân nhân viên y tế trẻ. Nhiều nơi chưa phát huy hết vai trò “người gác cổng” trong bảo vệ sức khỏe ban đầu.

Sau sáp nhập, những hạn chế này càng bộc lộ rõ ở các vùng nông thôn, vùng ven, hải đảo, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng nhanh.

Người dân đang được khám bệnh tại một trạm y tế ở TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Giai đoạn 2022-2025, TP.HCM đã triển khai các chính sách đặc thù theo 2 Nghị quyết của HĐND, giúp tăng số bác sĩ tại trạm y tế lên 617 người (trong đó có 153 bác sĩ nghỉ hưu được thu hút theo chính sách), mở rộng 94 trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và 213 trạm khám BHYT.

Tuy nhiên, các chính sách đặc thù theo hai nghị quyết trên hết hiệu lực vào cuối năm 2025 và chưa phủ hết toàn bộ TP.HCM sau sáp nhập.

Do đó, UBND TP.HCM đề nghị ban hành Nghị quyết mới áp dụng chung cho toàn thành phố sau sáp nhập, kế thừa những chính sách còn phù hợp và điều chỉnh cho đúng bối cảnh pháp lý, tổ chức mới.

Chính quyền TP.HCM đề xuất 2 nhóm chính sách chủ đạo.

Thứ nhất, chính sách thu hút người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế tham gia. Đó là bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ đã nghỉ hưu hoặc thuộc nhóm lao động cao tuổi nhưng còn đủ sức khỏe, có giấy phép hành nghề (trừ y học dự phòng).

Bác sĩ sẽ được hỗ trợ mức 9 triệu đồng/tháng/người cùng các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định. Điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ được hỗ trợ 7 triệu đồng/tháng/người kèm các chế độ bảo hiểm tương ứng. Đây là cách tận dụng nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm để bù đắp thiếu hụt nhân sự tuyến cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, chính sách hỗ trợ kinh phí hợp đồng nhân viên phục vụ, tạp vụ, bảo vệ tại trạm y tế và điểm trạm, đối với những người không hưởng lương từ ngân sách hoặc quỹ lương đơn vị sự nghiệp. Mức hỗ trợ được tính theo lương tối thiểu vùng I và bao gồm cả phần đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động, nhằm bảo đảm mỗi trạm và điểm trạm có đủ lực lượng phục vụ, bảo vệ, để đội ngũ y tế tập trung cho chuyên môn.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hai nhóm chính sách nói trên khoảng 150 tỉ đồng/năm, từ ngân sách TP.

Cạnh đó, TP đề xuất điều khoản chuyển tiếp để tiếp tục chi trả hỗ trợ cho 274 bác sĩ đang tham gia khóa thực hành “bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế” theo chính sách cũ cho đến khi hoàn thành chương trình.