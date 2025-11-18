Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia nhưng không có nước sạch để vận hành 18/11/2025 20:34

Trạm Y tế Phổ Châu (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) là trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, vừa đưa vào sử dụng đầu năm 2025. Thế nhưng, điều nghịch lý là trạm chuẩn quốc gia này lại không có nước sạch để vận hành.

Dùng nước giếng khoan nhiễm phèn nặng

Thiếu nguồn nước đảm bảo khiến mọi hoạt động từ khám bệnh, chăm sóc bệnh nhân đến rửa, khử khuẩn dụng cụ y tế đều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp hoạt động của trạm y tế.

Trạm Y tế Phổ Châu.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Linh, Trưởng trạm Y tế Phổ Châu cho biết, khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Do đó, nhiều năm qua, trạm buộc phải sử dụng nguồn nước giếng khoan nhiễm phèn. “Nguồn nước bị nhiễm phèn trầm trọng. Bệnh nhân đến khám và cả nhân viên y tế đều phải dùng nước này suốt thời gian dài qua”, bác sĩ Linh chia sẻ.

Nước nhiễm phèn khiến tất cả thiết bị vệ sinh, từ vòi rửa tay, bồn rửa đến nhà vệ sinh đều bị ố vàng. Nước không đảm bảo khiến việc vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ y tế không đảm bảo an toàn. Do đó, trạm Y tế Phổ Châu buộc phải mua nước đóng chai về dùng mỗi ngày. “Không ai muốn làm vậy, nhưng không còn lựa chọn khác. Nếu dùng nước phèn để rửa dụng cụ, nguy cơ nhiễm khuẩn là rất lớn”, một nhân viên y tế nói.

Nước giếng khoan nhiễm phèn nặng, màu ố vàng không thể sử dụng.

Người dân cũng không giấu được nỗi lo khi đến khám tại trạm y tế. Ông NTV (trú thôn Châu Me, phường Sa Huỳnh) lo lắng: “Bác sĩ và bệnh nhân đều phải rửa tay thường xuyên trước và sau khi tiếp xúc để đảm bảo vệ sinh. Nhưng thấy nước nhiễm phèn nặng thế này, ai cũng e dè. Nói là trạm đạt chuẩn quốc gia mà lại thiếu nước sạch thì khó chấp nhận”.

Nhiều lần kiến nghị đầu tư hệ thống lọc nước nhưng chưa được

Điều khiến nhiều người băn khoăn là trạm vừa xây mới, đạt chuẩn quốc gia nhưng hệ thống cấp nước sạch lại không được đầu tư đồng bộ.

Bác sĩ Linh cho hay, Trạm Y tế Phổ Châu được xây mới và đưa vào sử dụng đầu năm 2025, đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề nước sạch vẫn chưa được khắc phục vì công trình đang trong thời gian bảo hành.

Để hoạt động, trạm phải mua nước đóng chai về sử dụng.

“Đơn vị đã nhiều lần kiến nghị đầu tư hệ thống lọc nước để cải thiện tình trạng nhiễm phèn, tuy nhiên công trình vẫn trong thời gian bảo hành nên phải chờ cấp có thẩm quyền xử lý. Trong lúc chờ đợi, tất cả hoạt động khám chữa bệnh phải xoay xở trong điều kiện thiếu thốn”, bác sĩ Linh cho biết.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện Trạm y tế Phổ Châu đang thuộc quản lý của Sở Y tế. Địa phương cũng đã nắm bắt được thông tin trạm y tế Phổ Châu thiếu nước sạch để vận hành và đã có kiến nghị gửi Sở Y tế đề xuất sớm. "Tuy nhiên, hiện Sở Y tế chưa bàn giao quyền quản lý Trạm Y tế cho địa phương theo mô hình chính quyền mới nên vẫn đang chờ bàn giao”, ông Thanh thông tin.

Thiếu nước sạch khiến việc khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn.

Việc một trạm y tế được đầu tư khang trang, đạt chuẩn quốc gia nhưng lại thiếu yếu tố cơ bản nhất là nước sạch đã đặt ra vấn đề về công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình y tế cơ sở. Khi yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn ngày càng khắt khe, tình trạng này không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn rủi ro cho cả người bệnh lẫn đội ngũ y bác sĩ.

Người dân phường Sa Huỳnh mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, trước mắt là hỗ trợ hệ thống lọc nước tạm thời, lâu dài là đầu tư nguồn cấp nước sạch ổn định.