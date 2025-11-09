TP.HCM: Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tăng lên 171 09/11/2025 20:08

(PLO)- Tính đến 10 giờ sáng ngày 9-11, số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đã tăng lên 171 ca đến khám và điều trị tại 8 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Chiều 9-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, 8 bệnh viện đã báo cáo về các trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì từ tiệm bánh mì cóc cô Bích.

Theo đó, các bệnh viện tiếp nhận thêm 88 trường hợp, như vậy tổng cộng hiện nay con số đã tăng thành 171 ca nghi ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị sau khi ăn bánh mì. Trong số đó có 65 ca đang điều trị nội trú.

Đa số các ca bệnh ăn bánh mì ở tiệm bánh mì chi nhánh 1 Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông), một số ca ở chi nhánh 2 Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung) cùng hệ thống tiệm này.

Ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tăng hơn 170. Ảnh minh họa

Hiện đa số các ca bệnh tạm ổn định, một vài ca nặng đang được điều trị tích cực. Cụ thể, Bệnh viện Quân Y 175 đang điều trị 100 ca. Trong đó, 13 ca đang điều trị nội trú, 87 ca đã cho về điều trị ngoại trú.

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh điều trị 20 ca (có 1 ca ở chi nhánh 2). Hiện còn 13 trường hợp đang tiếp tục điều trị nội trú (1 ca nằm ICU).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị tổng cộng 36 ca (có 8 ca ở chi nhánh 2), hiện đang điều trị nội trú 24 ca. Có 1 ca vào viện ngày 5-11, cấy máu dương tính Salmonella.

Bệnh viện Bình Dân điều trị 1 ca, hiện đã được xuất viện điều trị ngoại trú; Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình điều trị 1 ca là thai phụ 28 tuổi, thai 34 tuần 2 ngày, đang điều trị nội trú.

Bệnh nhân ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: BVCC

Bệnh viện quốc tế Becamex điều trị 6 ca, tất cả đang điều trị nội trú; Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây điều trị 5 ca (có 1 ca ở chi nhánh 2), hiện đang điều trị nội trú; Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị 2 ca, hiện đang điều trị nội trú.

Sở Y tế đã có văn bản báo cáo UBND TP, Bộ Y tế và chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn tiến bất thường.

Trước đó ngày 8-11, UBND phường Hạnh Thông (TP.HCM) cho biết đơn vị này phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các cơ quan liên quan làm rõ vụ nghi ngộ độc hàng loạt sau khi ăn bánh mì.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hạnh Thông đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, kiểm tra giấy phép kinh doanh và việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra chuyên trách.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tiệm bánh mì CB có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41M8041525 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày 7-5-2020. Hộ kinh doanh có hai lao động, ngành nghề đăng ký là bán bánh mì.

Cơ sở có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm do Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn cấp năm 2017. Nơi sơ chế, chế biến đặt tại địa chỉ 41/5/3 Nguyễn Thái Sơn; nơi bày bán và chứa nguyên liệu tại 112A Nguyễn Thái Sơn.

Nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm được xác minh có hóa đơn, chứng nhận và thanh toán chuyển khoản. Dụng cụ bảo quản, chứa đựng thực phẩm gồm tủ lạnh, hộp nhựa, bao nilon; thực phẩm được để riêng từng loại. Cơ sở có biện pháp che chắn, bảo vệ khỏi nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong các tủ đựng thực phẩm, phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu và tiếp tục kiểm tra theo quy định.

UBND phường Hạnh Thông tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình xử lý, bảo đảm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn, đồng thời theo dõi tình hình sức khỏe của các trường hợp bị ảnh hưởng để kịp thời hỗ trợ.