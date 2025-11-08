Ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đã tăng lên 162, TP.HCM lập đoàn kiểm tra 08/11/2025 21:47

(PLO)- Đã có 162 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó có thai phụ 34 tuần dọa sinh non, TP.HCM lập đoàn kiểm tra 2 cơ sở liên quan.

Ngày 8-11, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP.HCM, cho biết số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì từ tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông Tây, TP.HCM) tiếp tục tăng, đồng thời ghi nhận thêm các trường hợp tại chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Tính đến 16 giờ cùng ngày, tổng số ca nghi ngộ độc đã lên tới 162 người, được tiếp nhận và điều trị tại 6 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 100 ca, tất cả đều ăn bánh mì tại chi nhánh Nguyễn Thái Sơn; trong đó có 13 ca đang điều trị nội trú, 87 ca điều trị ngoại trú.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận 20 ca (19 ca từ chi nhánh 1, 1 ca từ chi nhánh 2); 13 người đang điều trị nội trú, trong đó có 1 trường hợp điều trị tại ICU.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 36 ca (14 ca từ chi nhánh 1, 8 ca từ chi nhánh 2, còn lại 14 ca chưa xác định); 24 người đang điều trị nội trú, 1 trường hợp cấy máu dương tính với Salmonella.

Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận 1 ca nội trú với triệu chứng nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, đau quặn quanh rốn.

Bệnh viện Quốc tế Becamex tiếp nhận 5 ca, tất cả đang được điều trị nội trú.

Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình tiếp nhận 1 thai phụ 28 tuổi, mang thai hơn 34 tuần, nhập viện trong tình trạng dọa sinh non.

Theo báo cáo của Bệnh viện Quân y 175, các bệnh nhân nhập viện trong khoảng từ ngày 6 đến 8-11 đều có yếu tố dịch tễ chung là ăn bánh mì tại chi nhánh Nguyễn Thái Sơn. Phần lớn người bệnh khởi phát với triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, sốt và mệt mỏi ở mức độ khác nhau. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu và CRP tăng cao.

Các bệnh viện đã áp dụng phác đồ điều trị gồm bù dịch, điện giải, sử dụng kháng sinh và theo dõi biến chứng sốc nhiễm khuẩn, rối loạn nước – điện giải.

Đáng chú ý, tại Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình, thai phụ ĐTTH (28 tuổi, ngụ phường An Hội Đông) cho biết tối 6-11, sau khi ăn bánh mì tại chi nhánh Lê Quang Định, chị xuất hiện đau bụng và tiêu chảy. Đến ngày 7-11, chị thấy bụng căng gò nên đến Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận khám, được chẩn đoán dọa sinh non và chuyển sang Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình. Hiện sức khỏe của mẹ và thai nhi đã ổn định.

Hiện các cơ quan y tế TP.HCM đang tiếp tục điều tra, giám sát và theo dõi sức khỏe các trường hợp nghi ngộ độc, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng thực phẩm từ các nguồn không rõ ràng, chưa được kiểm định an toàn.

Cùng ngày, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho hay đơn vị đã lập đoàn điều tra cơ sở bán bánh mì và đang tiến hành điều tra, xử lý.

Ngoài kiểm tra chi nhánh 1 tại Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết còn kiểm tra tại chi nhánh 2 ở đường Lê Quang Định (Bình Lợi Trung).