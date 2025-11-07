Thêm 11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM 07/11/2025 18:10

(PLO)- Thêm 11 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cùng một tiệm ở phường Hạnh Thông, TP.HCM, trong đó có 1 ca phải hồi sức tích cực.

Chiều 7-11, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 11 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao… Các bệnh nhân đều xuất hiện triệu chứng sau khi ăn bánh mì tại cùng một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM, trong ngày 5-11.

Bác sĩ CKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu, cho biết trong số 11 người bệnh nhập viện, có nhiều trường hợp là người thân trong cùng gia đình hoặc đồng nghiệp trong cùng công ty.

Sau cấp cứu ban đầu, 5 bệnh nhân được chuyển sang khoa Tiêu hoá để điều trị chuyên sâu, 1 trường hợp phải vào khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU) do tuổi cao và có bệnh nền COPD, 4 ca đang tiếp tục theo dõi tại khoa Cấp cứu và 1 ca đã được xuất viện.

Bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc, nhập tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: BVCC

Bà L (vợ ông H, 53 tuổi) kể rằng sáng 5-11, bà mua 3 ổ bánh mì cho 4 người trong gia đình cùng ăn, sau đó tất cả đều bị đau bụng, tiêu chảy, sốt cao 38,5 – 39°C. Đến sáng 7-11, triệu chứng không giảm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Tương tự, vợ chồng anh T (39 tuổi) và chị H (34 tuổi) cũng ăn bánh mì cùng tiệm trên và xuất hiện các triệu chứng tương tự.

Chị V (28 tuổi) cùng mẹ ăn bánh mì tại tiệm này vào tối 5-11, sau đó bị tiêu chảy, sốt cao vào rạng sáng 6-11. Dù đã tự mua thuốc uống, tình trạng vẫn không cải thiện, buộc phải nhập viện. Mẹ chị V bị nhẹ hơn và đang được theo dõi tại nhà.

Chị L - nhân viên một công ty - cho biết công ty chị đặt 20 suất bánh mì từ cùng tiệm trên. Sau khi ăn, hầu hết mọi người đều đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Khoảng 6-7 người đã phải nhập viện sáng nay.

1 trong các bệnh nhân phải hồi sức tích cực. Ảnh: BVCC

Bác sĩ cho biết, qua thăm khám và cận lâm sàng, các bệnh nhân bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng, thường gặp trong ngộ độc thực phẩm. Vi khuẩn tấn công niêm mạc dạ dày – ruột, gây đau quặn bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao.

Ngay khi ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, khoa Cấp cứu đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn, huy động nhân lực, sẵn sàng xử trí nhanh cho người bệnh. Bệnh viện đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế TP.HCM để phối hợp điều tra, xử lý.

Bác sĩ Mười Một khuyến cáo, khi có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, người dân cần ngừng ngay thực phẩm nghi ngờ, bù nước và điện giải sớm, không tự dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn. Nếu tiêu chảy nhiều, nôn ói liên tục, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước (môi khô, tiểu ít, mệt lả), cần đến cơ sở y tế ngay.

Bác sĩ cảnh báo ngộ độc thực phẩm có thể dẫn đến mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị sớm. Việc tự chữa tại nhà hoặc chần chừ đi khám là sai lầm nguy hiểm.