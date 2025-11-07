40 người cấp cứu nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM, 2 ca nhiễm trùng ruột 07/11/2025 15:42

(PLO)- Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận cấp cứu 40 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông (TP.HCM), trong đó 2 người bị nhiễm trùng ruột.

Ngày 7-11 đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết kể từ 7 giờ 30 đến 22 giờ ngày 6-11, bệnh viện đã tiếp nhận 40 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Bệnh nhân nhiều độ tuổi, nhỏ nhất 17 tuổi, lớn nhất 59 tuổi; là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động.

Hầu hết bệnh nhân nhập viện có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

40 người cấp cứu nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM. Ảnh minh họa

Đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho biết thêm, hiện 38 ca đã xuất viện điều trị, theo dõi tại nhà.

Còn lại 2 ca không ổn định được nhập viện theo dõi thêm. 2 bệnh nhân này đang điều trị tại khoa Nội tiêu hóa, bệnh mức độ vừa phải, có tình trạng nhiễm trùng ruột.

Sau 1 ngày điều trị, tình hình bệnh nhân hiện đã ổn định.

Hầu hết bệnh nhân cho hay vào ngày 6-11, sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TP.HCM) thì xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Trao đổi với PLO, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin trên và đang tiến hành xác minh làm rõ. Khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí.