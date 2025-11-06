Kích hoạt báo động đỏ, nối thành công đôi bàn tay đứt lìa cho bệnh nhân 06/11/2025 20:10

Tối 6-11, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện vừa điều trị thành công cho bệnh nhân nam bị chém đứt lìa hai bàn tay trong một vụ ẩu đả.

Nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ ngay trong đêm và huy động ba ê-kíp phẫu thuật suốt 12 giờ, đôi tay của bệnh nhân đã được nối lại thành công.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 16-10, bệnh nhân PTC (40 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với vết chém ở ngực, lưng và cả hai tay. Một bàn tay đứt lìa hoàn toàn, bàn tay còn lại đứt gần lìa, chỉ còn một phần cầu da và xương.

Sau khi truyền máu, ổn định huyết động, bệnh nhân được đưa thẳng vào phòng mổ. Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động lực lượng từ khoa Cấp cứu, Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê Hồi sức phối hợp xử trí. Sau khi truyền máu, ổn định huyết động, bệnh nhân được đưa thẳng vào phòng mổ.

Theo BS CKI Trần Phước Bình, khoa Chấn thương chỉnh hình, đây là một trong những ca phẫu thuật phức tạp và căng thẳng nhất. Ca mổ kéo dài 12 giờ, gồm ba ê-kíp phối hợp. Ê-kíp đầu tiên xử lý ban đầu cả hai chi, làm sạch, cố định xương và chuẩn bị cho vi phẫu. Đến rạng sáng, ê-kíp vi phẫu tiếp tục nối mạch máu, thần kinh và gân.

Với bàn tay đứt gần lìa, các bác sĩ kết hợp xương, nối mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi. Bàn tay đứt lìa hoàn toàn gặp nhiều trở ngại do tổn thương phức tạp và tình trạng huyết động chưa ổn định, có lúc ê-kíp phải mở lại vết mổ để tái nối mạch.

Nối chi đứt lìa bằng vi phẫu là “siêu phẫu”, đòi hỏi tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại. Ảnh: BVCC

Đến 13 giờ trưa hôm sau, ca mổ kết thúc thành công, hai bàn tay hồng, ấm, có tín hiệu sống tốt.

Sau 10 ngày, bệnh nhân tiếp tục được ghép da bổ sung và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, hiện đã được xuất viện.