Sản phụ Singapore sinh con khỏe mạnh nhờ thông van tim bào thai ở Việt Nam 06/11/2025 14:42

Ngày 6-11, chia sẻ tại hội thảo quốc tế “Bất thường hệ tim mạch - thần kinh trước 13 tuần tuổi thai”, đại diện Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, cho biết sản phụ người Singapore được thông van tim can thiệp bào thai tại Việt Nam cuối tháng 5 đã sinh con khỏe mạnh.

Em bé chào đời tại Singapore ngày 19-7, nặng 3,7 kg, hồng hào, tự thở khí trời, không cần hỗ trợ hô hấp, sức khỏe ổn định, bú tốt và phát triển bình thường.

Nhờ được can thiệp kịp thời ngay trong bào thai, các tổn thương tim nặng của thai nhi dần hồi phục. Em bé chỉ cần trải qua một thủ thuật nhẹ nhàng sau sinh.

Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca thông van tim can thiệp thứ 9 cho sản phụ người Singapore. Ảnh: SYT

Trước đó, sản phụ được giới thiệu sang Việt Nam để thực hiện thông van tim cho thai nhi vào ngày 28-5. Đây là một kỹ thuật hiếm, chỉ được triển khai tại số ít quốc gia trên thế giới.

Thời điểm can thiệp, thai nhi được 25 tuần tuổi, nặng khoảng 600 gram, bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật xuyên kim từ bụng mẹ vào tim thai để sửa dị tật.

Đây là ca phức tạp nhất trong các trường hợp thông van tim can thiệp bào thai mà Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện từ đầu năm ngoái đến nay. Hiện hồ sơ chuyên môn của ca bệnh đã hoàn thiện, trình Bộ Y tế xem xét công nhận đây là kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam.

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, chia sẻ bên lề hội thảo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết hiện việc phát hiện các dị tật bẩm sinh sớm, đặc biệt trước 13 tuần tuổi thai, là mục tiêu rất quan trọng trong chương trình nâng cao chất lượng dân số từ trong bào thai của Việt Nam.

Dù tim thai ở 12 tuần tuổi chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, các bác sĩ đã có thể nhận diện được nhiều bất thường về van tim, cấu trúc hoặc các đặc điểm thành tim. Ngoài ra, còn có thể phát hiện bất thường hệ thần kinh trung ương như não úng thủy, thai vô sọ, nứt đốt sống, hay các khuyết tật ở cơ quan khác như thành bụng, hệ vận động, chi thể…

Tại Bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ đã ứng dụng hệ thống máy siêu âm và chẩn đoán tiên tiến nhất trên thế giới, giúp chẩn đoán chính xác ở giai đoạn rất sớm – trước 13 tuần tuổi thai, sớm hơn khoảng 10 tuần (tức 2,5 tháng) so với trước đây.

Năm qua, tại Bệnh viện Từ Dũ, tỉ lệ thai nhi có bất thường về tim được ghi nhận khoảng 4% trong nhóm được sàng lọc hình thái ở 3 tháng đầu. Theo bác sĩ Hải, con số này phản ánh chất lượng tầm soát ngày càng tốt hơn. Hiện việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sàng lọc và chẩn đoán đã giúp sàng lọc hiệu quả hơn.

Mỗi năm, Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 trường hợp đình chỉ thai do bất thường nặng. Nhờ sàng lọc sớm, tỉ lệ trẻ sinh ra mắc dị tật bẩm sinh giảm đáng kể. Ở TP.HCM, những trường hợp trẻ bị dị tật bẩm sinh nặng hiện rất hiếm gặp, cho thấy hiệu quả của công tác tầm soát và can thiệp sớm.

“Việc phát hiện sớm trước 13 tuần là bước tiến vượt bậc - sớm hơn 10 tuần so với trước đây. Điều này không chỉ giúp gia đình an tâm, mà nếu cần can thiệp sẽ ít đau, thời gian hồi phục nhanh, giảm gánh nặng thể chất và tinh thần cho người phụ nữ. Đó chính là mục tiêu mà ngành y tế TP.HCM và Bệnh viện Từ Dũ hướng tới” bác sĩ Hải nhấn mạnh.