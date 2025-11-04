Tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng, Bộ Y tế cảnh báo dịch chồng dịch 04/11/2025 11:20

(PLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch hoàn toàn có thể xảy ra nếu các địa phương không chủ động phòng ngừa.

Gần đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận nhiều ca sốt xuất huyết Dengue nặng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Vất vả chăm con mùa dịch bệnh

Bé LTD (7 tuổi, ngụ An Giang) đang theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực với chẩn đoán trước đó là sốt xuất huyết Dengue nặng, tổn thương gan nặng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy phản ứng viêm tăng cao, gợi ý hội chứng thực bào máu – biến chứng hiếm nhưng nguy hiểm. Các bác sĩ cho dùng Dexamethasone chống viêm và điều trị hội chứng này. Sau 24 giờ, bé giảm sốt, chức năng gan ổn định.

Sau gần 3 tuần hồi sức, bé cai máy thở, các chức năng gan, thận, đông máu hồi phục, hiện tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhi điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, anh NPL (40 tuổi, ngụ TP.HCM) những ngày qua túc trực để chăm sóc con nhỏ đang điều trị bệnh tay chân miệng. Trước đó, đi học về bé sốt cao, gia đình hạ sốt không hiệu quả, bé lên cơn co giật.

Ngay lập tức, bé được đưa đến cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương. Tuy nhiên, do tình trạng không cải thiện, gia đình xin chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định bé mắc bệnh tay chân miệng độ 2.

“Rất may, sau vài ngày được theo dõi, điều trị tích cực, con tôi đã hết sốt, dần ổn định”, anh T chia sẻ.

Sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng liên tục

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng dần theo các tuần. Tuần từ 20-10, TP.HCM ghi nhận 931 ca tay chân miệng; 1 tuần sau đó đã tăng lên 978 ca, nâng tổng số ca tích lũy từ đầu năm 2025 lên gần 26.500.

Cũng trong tuần cuối của tháng 10, TP.HCM ghi nhận 2.200 ca sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tích lũy từ đầu năm lên 48.053 ca.

Dù số ca sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhẹ, dịch bệnh vẫn đang lưu hành rộng ở nhiều địa phương, nguy cơ bùng phát trở lại. Riêng tay chân miệng có chiều hướng gia tăng trong các trường mầm non và nhóm trẻ gia đình, cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch nhỏ.

Sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 2 tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS CKII Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết số ca sốt xuất huyết tăng 160% và bệnh tay chân miệng tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại khoa hiện có gần 60 trẻ đang điều trị do sốt xuất huyết mức độ cảnh báo và nặng, hơn 20 ca tay chân miệng mức độ 2a trở lên.

Số bệnh nhi mắc hai bệnh này phải nhập viện đã tăng gấp 2 lần trong vòng 2 tuần nay và số ca đang được theo dõi ngoại trú nhiều hơn gấp 4-5 lần. Đáng lo ngại, sự gia tăng đối tượng mắc bệnh là trẻ nhũ nhi và trẻ có bệnh nền kèm theo – đây là nhóm nguy cơ cao dễ có biến chứng nếu không được điều trị kịp thời.

Biến đổi khí hậu ngay tại thời điểm thường xảy ra dịch bệnh trong năm là yếu tố thuận lợi khiến sốt xuất huyết và tay chân miệng lây lan nhanh. Thời tiết TP.HCM đang trong giai đoạn chuyển mùa, mưa và ẩm, tạo điều kiện cho virus và muỗi truyền bệnh sinh sôi mạnh” – BS Qui nói.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, ngoài phân khu điều trị trong khoa Nhiễm dành cho từng bệnh chuyên biệt, tránh lây nhiễm chéo, khi số ca bệnh tăng đột biến, bệnh viện sẵn sàng mở rộng giường tạm thời tại các khoa khác, đảm bảo không để xảy ra quá tải.

Bệnh viện Nhi đồng 2 phân khu điều trị trong khoa Nhiễm dành cho từng bệnh chuyên biệt. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Dấu hiệu nhận biết sớm bệnh

Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Oanh, Điều hành khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, cho hay tay chân miệng xảy ra quanh năm, tăng cao vào tháng 2 đến tháng 4 và từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, thường gặp ở trẻ em, nhất là trẻ dưới 5 tuổi.

Biểu hiện chính của bệnh là tổn thương da, niêm mạc dưới dạng phỏng nước ở các vị trí đặc biệt như niêm mạc miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Tay chân miệng lây trực tiếp từ người sang người qua trực tiếp với phân, dịch tiết mũi họng, phỏng (bóng nước bị vỡ) và qua tiếp xúc giữa trẻ em với nhau hoặc tiếp xúc với đồ chơi, bàn ghế, sàn nhà... bị nhiễm virus. Ngoài ra bệnh còn lây qua đường tiêu hóa do ăn uống phải thực phẩm chứa virus.

Biểu hiện chính của tay chân miệng là tổn thương da, niêm mạc dưới dạng phỏng nước. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bệnh có giai đoạn ủ bệnh từ 3-7 ngày, giai đoạn khởi phát từ 1-2 ngày với các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, tiêu chảy vài lần trong ngày.

Giai đoạn toàn phát của bệnh có thể kéo dài 3-10 ngày với các triệu chứng điển hình như loét miệng gây đau miệng, bỏ ăn, bỏ bú, tăng tiết nước bọt. Ngoài ra còn có triệu chứng sang thương đa dạng hồng ban hoặc bóng nước ở lòng bàn tay, khuỷu tay, lòng bàn chân, gối, mông, cùi chỏ.

Kèm theo đó là triệu chứng sốt nhẹ; ăn, bú kém; biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp thường xuất hiện sớm từ ngày 2 đến ngày 5, có thể đến ngày 7 của bệnh. Giật mình chới với là dấu hiệu quan trọng báo hiệu biến chứng thần kinh. Trẻ sốt cao hoặc nôn nhiều dễ có nguy cơ biến chứng.

Cuối cùng là giai đoạn lui bệnh, thường từ 3-5 ngày sau giai đoạn toàn phát, trẻ hồi phục hoàn toàn nếu không có biến chứng.