Điều đặc biệt về ca thông van tim bào thai khó nhất từ trước đến nay 28/05/2025 15:51

(PLO)- Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện thành công ca thông van tim can thiệp thứ 9, là ca khó nhất do thai còn rất nhỏ và tình trạng bệnh lý đặc biệt nặng.

Ngày 28-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết các chuyên gia can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đã thông van tim can thiệp thành công một ca dị tật tim bẩm sinh phức tạp.

Sản phụ là người nước ngoài, được một bệnh viện ở Singapore phát hiện bào thai mắc bệnh tim bẩm sinh nặng có nguy cơ thai chết lưu.

Sản phụ được bệnh viện này giới thiệu và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ để điều trị (hiện Singapore chưa thực hiện được kỹ thuật này).

Đây là trường hợp thai nhi mắc bệnh lý không lỗ van động mạch chủ, một dạng dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp.

Hai bệnh viện phối hợp thực hiện thành công ca thông van tim can thiệp thứ 9, là ca khó nhất. Ảnh: SYT

Sản phụ đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 đánh giá bất thường tim bẩm sinh của bào thai. Sau đó ê-kíp can thiệp bào thai và can thiệp tim bẩm sinh của hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ đã hội chẩn từ xa với các chuyên gia hàng đầu của Úc, Pháp. Tất cả đều thống nhất chẩn đoán và cần can thiệp sớm để cứu bào thai.

Đây là trường hợp thông van tim can thiệp thứ 9 tại TP.HCM, nhưng được đánh giá là khó nhất do thai còn rất nhỏ (22 tuần tuổi, nặng 600 gram) và tình trạng bệnh lý đặc biệt nặng.

Ê-kíp đã tiến hành lần can thiệp đầu tiên vào ngày 22-5, tuy nhiên chưa thành công. Đến hôm nay (ngày 28-5), sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca can thiệp lần thứ hai đã thành công tốt đẹp.

Sở Y tế nhận định ca thông van tim can thiệp này là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển y học bào thai và kỹ thuật chuyên sâu tại TP.HCM. Đồng thời khẳng định quyết tâm phát triển của ngành y tế TP để trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vực Đông Nam Á.

Thành công này là kết quả của quá trình đầu tư bài bản đúng định hướng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa: sản phụ khoa, tim mạch nhi, gây mê hồi sức sơ sinh, chẩn đoán hình ảnh… thuộc hai bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM.

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và biểu dương ê-kíp chuyên gia, kỹ thuật viên, điều dưỡng của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã nỗ lực không ngừng để chinh phục kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến, cứu sống những sinh linh bé nhỏ từ trong bụng mẹ.