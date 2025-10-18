Lập biên bản vi phạm an toàn thực phẩm vụ 40 học sinh ngộ độc ở Quảng Trị 18/10/2025 14:38

(PLO)- Liên quan đến vụ việc 40 học sinh ngộ độc nhập viện, đại diện UBND xã Kim Ngân, Quảng Trị cho hay đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học Kim Thủy.

Ngày 18-10, đại diện UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho hay đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học Kim Thủy, liên quan đến vụ việc 40 học sinh ngộ độc nhập viện.

Theo đó, kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang xác định một trong bốn mẫu thức ăn được thu thập, gửi đi kiểm nghiệm có dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

UBND xã Kim Ngân cũng cho biết, việc bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng trường bị đình chỉ công tác 15 ngày cũng sắp hết, dự kiến bà đi làm trở lại vào ngày 22-10 tới đây.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường. Ảnh: MT.

Trước đó, nhiều phụ huynh có con em học ở trường này phản đối việc bà Đỗ Thị Hồng Huế quay lại trường để tiếp tục công việc. Đồng thời, bày tỏ quan điểm sẽ cho con em nghỉ học nếu bà quay lại trường.

Như PLO đã đưa tin, ngày 15-10, ông Đinh Viễn Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết Sở Y tế đã có quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra do Chi cục trưởng, Chi cục An toàn thực phẩm làm Trưởng đoàn và kiểm tra theo hình thức đột xuất đối với 16 cơ sở giáo dục.

Ông Đinh Viễn Anh cũng khẳng định đây là việc cần thiết sau khi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý của người dân, đặc biệt là các em học sinh.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng chia sẻ, sở luôn quan tâm, chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Đinh Viễn Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Về vụ việc 40 học sinh ngộ độc ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn sáng, Sở Y tế thông tin cơ quan chức năng đã xác định được một cơ sở có hợp đồng cung cấp bữa ăn sáng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

“Hôm qua, Chi cục An toàn thực phẩm đã có cuộc làm việc với UBND xã Kim Ngân về vụ việc này để có kết luận và hướng xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm. Cơ quan công an đang tiến hành làm việc với cơ sở cung cấp bữa ăn sáng cho trường”, ông Đinh Viễn Anh thông tin thêm.