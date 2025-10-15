Công an vào cuộc vụ 40 học sinh ngộ độc ở Quảng Trị 15/10/2025 11:07

(PLO)- Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã triển khai kiểm tra đột xuất nhiều bếp ăn trường học sau vụ 40 học sinh ngộ độc phải nhập viện.

Ngày 15-10, ông Đinh Viễn Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết Sở Y tế đã có quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra do Chi cục trưởng, Chi cục An toàn thực phẩm làm Trưởng đoàn và kiểm tra theo hình thức đột xuất đối với 16 cơ sở giáo dục.

Ông Đinh Viễn Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Ông Đinh Viễn Anh cũng khẳng định đây là việc cần thiết sau khi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý của người dân, đặc biệt là các em học sinh.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng chia sẻ, sở luôn quan tâm, chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Về vụ việc 40 học sinh ngộ độc ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn sáng, Sở Y tế thông tin cơ quan chức năng đã xác định được 1 cơ sở có hợp đồng cung cấp bữa ăn sáng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện cấp cứu ngay sau khi ăn bữa sáng tại trường. Ảnh: MT

“Hôm qua, Chi cục An toàn thực phẩm đã có cuộc làm việc với UBND xã Kim Ngân về vụ việc này để có kết luận và hướng xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm. Cơ quan công an đang tiến hành làm việc với cơ sở cung cấp bữa ăn sáng cho trường”, ông Đinh Viễn Anh thông tin thêm.

Trước đó, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông tin kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang: Mẫu thức ăn liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy ngộ độc có một mẫu thịt cá chim kho và một mẫu bệnh phẩm dương tính với chủng Bacillus cereus.

Bacillus cereus là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt là khi thức ăn nấu chín để lâu. Vi khuẩn này thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.