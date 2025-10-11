Sau vụ 40 học sinh ngộ độc, Quảng Trị kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học 11/10/2025 11:23

(PLO)- Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và xử lý các vi phạm.

Ngày 11-10, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị thông tin, đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sở Y tế Quảng Trị được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp kiểm tra, xử lý.

Theo đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu siết chặt quản lý, chủ động phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm trong trường học.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế học đường và người trực tiếp chế biến, nhằm bảo đảm bữa ăn học sinh an toàn, đủ dinh dưỡng.

40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện cấp cứu sau khi ăn sáng tại trường. Ảnh: MT.

Các cơ quan báo chí cũng có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phản ánh thực tế và nêu gương những đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Như PLO đã đưa tin, sáng 26-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy xảy ra sự việc nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng ở trường, trong đó 40 em phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 7-10, kết quả xét nghiệm các mẫu thức ăn liên quan vụ việc cho thấy một mẫu thịt cá chim kho và một mẫu bệnh phẩm dương tính với chủng Bacillus cereus.

Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt khi thức ăn nấu chín để lâu. Vi khuẩn này thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.