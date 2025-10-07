Phát hiện nguyên nhân gây ngộ độc trong mẫu thức ăn khiến 40 học sinh nhập viện 07/10/2025 11:03

(PLO)- Liên quan vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng ở trường tại Quảng Trị, kết quả xét nghiệm cho thấy trong mẫu thức ăn dương tính vi khuẩn gây ngộ độc.

Ngày 7-10, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, xác nhận Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả xét nghiệm các mẫu thức ăn liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng ở trường.

Kết quả xét nghiệm phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc có trong mẫu thức ăn khiến 40 học sinh nhập viện. Ảnh: BẢO THIÊN

Theo ông Tiến, kết quả kiểm nghiệm phát hiện một mẫu thịt cá chim kho và một mẫu bệnh phẩm dương tính với chủng Bacillus cereus.

Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt khi thức ăn nấu chín để lâu. Vi khuẩn này thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.

Cũng theo ông Tiến, Chi cục sẽ thông báo kết quả cho UBND xã Kim Ngân để làm cơ sở xử lý theo thẩm quyền.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, nơi xảy ra sự việc 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn. Ảnh: BẢO THIÊN

Như PLO đã thông tin, sáng 26-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy xảy ra sự việc nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng ở trường, trong đó, 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc còn gây tranh cãi khi xuất hiện đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh bà ĐTHH, Phó Hiệu trưởng nhà trường ngăn học sinh đi viện mặc dù có đề nghị của nhân viên y tế. Đến khi phụ huynh gây áp lực trường mới cho các em nhập viện.

Đáng chú ý hơn, sau khi điều trị và xuất viện, 75 học sinh bán trú của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đồng loạt nghỉ học.

Sáng 2-10, sau khi UBND xã Kim Ngân ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà ĐTHH, 75 học sinh mới quay trở lại trường học tập.

Hiện, UBND xã Kim Ngân đang xác minh sự việc nói trên, đồng thời làm rõ nội dung các đơn thư phản ánh, tố cáo đối với bà ĐTHH liên quan đến công tác quản lý, bữa ăn bán trú và nhiều vấn đề nội bộ nhà trường.