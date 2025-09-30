40 học sinh nghi ngộ độc sau bữa ăn sáng ở trường đã xuất viện 30/09/2025 11:49

(PLO)-40 học sinh Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng ở trường hiện đã xuất viện về nhà.

Ngày 30-9, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, xác nhận 40 học sinh nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Kim Thủy đã xuất viện.

Phía Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy, nơi cấp cứu và điều trị cho 40 học sinh này cũng cho biết sức khỏe của các em đã ổn định, không còn nguy hiểm. Sau khi xuất viện, gia đình cần tiếp tục theo dõi.

40 học sinh nghi bị ngộ độc sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy hiện đã xuất viện. Ảnh: B.THIÊN

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, xã này đang phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát quy trình bữa ăn bán trú, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Quan điểm của địa phương là xử lý khách quan, công khai, minh bạch, không bao che, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và môi trường giáo dục lành mạnh.

Liên quan đến mẫu thức ăn được cho là nguyên nhân khiến các em nghi bị ngộ độc, hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị vẫn đang kiểm tra mẫu xét nghiệm.

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng đã yêu cầu các trường rà soát toàn bộ quy trình cung cấp bữa ăn bán trú, tăng cường giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm để tránh xảy ra sự việc tương tự.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh người được cho là bà ĐTHH, Phó hiệu trưởng nhà trường đã ngăn cản việc đưa học sinh đi bệnh viện dù có đề nghị của nhân viên y tế.

Như PLO đã đưa tin, vào sáng 26-9, sau bữa ăn sáng tại Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh có các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy...

Ngay sau đó, nhà trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để cấp cứu. Nhờ được điều trị kịp thời nên sức khỏe của 40 học sinh sau đó đã cơ bản ổn định.

Sau khi xảy ra sự việc, trên mạng xã hội cũng xuất hiện clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh nhiều học sinh có triệu chứng ngộ độc nằm tại phòng y tế của trường.

Trong đoạn clip, người được cho là bà ĐTHH, Phó hiệu trưởng nhà trường đã ngăn cản việc đưa học sinh đi bệnh viện, mặc dù có đề nghị của nhân viên y tế.

Liên quan đến sự việc nói trên, bà ĐTHH, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy, xác nhận mình chính là người trong đoạn clip hơn 40 giây được lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, vị nữ phó hiệu trưởng này cho rằng đoạn clip này là không đầy đủ và chỉ ghi lại một phần sự việc ngày hôm đó.

Theo lời bà ĐTHH, thời điểm nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng và nằm ở phòng y tế, bà không đồng ý cho đưa các em đi bệnh viện ngay bằng xe máy vì muốn chờ xe ô tô để đảm bảo an toàn.

Bà cũng cho biết, việc nói học sinh “không có vấn đề chi hết” chỉ nhằm mục đích trấn an phụ huynh, giáo viên và học sinh vào thời điểm đó.