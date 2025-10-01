Vận động 75 học sinh trở lại lớp sau vụ nghi ngộ độc do bữa ăn sáng ở trường 01/10/2025 16:05

(PLO)- Chính quyền địa phương đang nỗ lực vận động 75 em học sinh diện bán trú Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) quay trở lại trường học tập sau vụ việc 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng ở trường.

Ngày 1-10, UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cho biết đang nỗ lực phối hợp để vận động 75 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Kim Thủy đến lớp sau sự cố nghi ngộ độc thực phẩm vừa qua.

Sau vụ nghi ngộ độc do bữa ăn sáng ở trường, 75 em học sinh diện bán trú đã không đến lớp học trong hai ngày 30-9 và 1-10. Ảnh: B.T

Theo UBND xã Kim Ngân, trong hai ngày 30-9 và 1-10, 75 em học sinh thuộc diện bán trú của Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy đã không đến trường học tập.

Trước tình hình này, chính quyền xã đang nỗ lực phối hợp với các tổ chức đoàn thể đến tận nhà từng em học sinh để trao đổi, vận động phụ huynh đưa các em đến trường.

Đồng thời, chính quyền xã cũng yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức buổi họp với toàn thể phụ huynh, nhằm động viên, khuyến khích học sinh sớm quay trở lại lớp, đảm bảo kế hoạch dạy học không bị gián đoạn.

Liên quan đến sự việc, ngày 1-10, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi UBND xã Kim Ngân và Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy, đề nghị triển khai các giải pháp ổn định tình hình, tiếp tục tổ chức dạy học.

Sở này yêu cầu Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích để phụ huynh yên tâm đưa con em đến lớp.

Đặc biệt, khẩn trương chấn chỉnh công tác bán trú, rà soát toàn bộ quy trình ăn uống, đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.

Sở cũng đề nghị chính quyền xã Kim Ngân tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có học sinh bán trú, nội trú. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm vụ việc nghi ngộ độc tập thể tại trường này, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.

Hiện các em học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa ăn sáng ở trường đã được xuất viện về nhà. Ảnh: B.T

Như PLO đã đưa tin, ngày 26-9, sau bữa ăn sáng tại Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy, 40 học sinh nghi ngộ độc phải nhập viện điều trị, hiện nay sức khỏe đã ổn định và được xuất viện.

Vụ việc còn gây tranh cãi khi xuất hiện đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh bà ĐTHH, Phó Hiệu trưởng nhà trường ngăn học sinh đi viện, mặc dù có đề nghị của nhân viên y tế. Đến khi phụ huynh gây áp lực mới cho các em nhập viện.

Hiện, UBND xã Kim Ngân đang xác minh sự việc nói trên, đồng thời, địa phương này cũng đang làm rõ nội dung các đơn thư phản ánh, tố cáo đối với bà ĐTHH liên quan đến công tác quản lý, bữa ăn bán trú và nhiều vấn đề nội bộ nhà trường.