Bé trai 13 tuổi nguy kịch vì bị té từ lầu 3 trường học 07/11/2025 17:59

(PLO)- Bé trai 13 tuổi té từ lầu 3 của một trường học trên địa bàn TP.HCM, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện chưa thể tiên lượng.

Chiều 7-11, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhi nam (13 tuổi) trong tình trạng nguy kịch sau khi té từ lầu 3 của một trường học trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, khi các bác sĩ tiếp cận tại trường, trẻ đã có dấu hiệu suy hô hấp nặng.

Nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM đã đặt nội khí quản ngay tại hiện trường trước khi chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh nhi té từ lầu 3 trường học đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, được hồi sức tích cực, thở máy, dẫn lưu màng phổi. Ảnh minh họa

Tại đây, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, sốc tụt mạch. Bệnh nhi được hồi sức tích cực, thở máy, dẫn lưu màng phổi, truyền dịch chống sốc và truyền máu.

Kết quả thăm khám và chụp CT ghi nhận bệnh nhi bị tràn khí màng phổi hai bên, xuất huyết não, có dịch ổ bụng và chấn thương thận phải.

Hiện tình trạng của bệnh nhi rất nặng, chưa thể tiên lượng, đang được các bác sĩ theo dõi sát.

Tùy diễn tiến, ê-kip điều trị sẽ xem xét thêm các can thiệp như xử trí xuất huyết não nếu tăng lên, hoặc tiếp tục dẫn lưu phổi để giải quyết tràn khí và hỗ trợ hô hấp.