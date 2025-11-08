Bộ Công Thương: Chỉ có một số ít hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử 08/11/2025 16:56

(PLO)- Bộ Công thương cho biết hầu như không có hàng giả, hàng nhái do các doanh nghiệp đưa lên sàn thương mại điện tử.

Chiều 8-11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, phóng viên đặt câu hỏi về công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, nhất là trên sàn thương mại điện tử.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin, hiện nay, phương thức kinh doanh thương mại điện tử đang tăng trưởng rất tốt. Dự kiến mức tăng trưởng năm 2025 khoảng 25-27%, là tốc độ tăng trưởng rất cao.

Thứ trưởng Bộ Công thương cũng cho hay, về cơ bản, các doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử đưa hàng hóa lên hầu như không có hàng giả, hàng nhái, chỉ có một số ít, nhưng tỉ trọng này không đáng kể.

Theo Thứ trưởng Tân, vấn đề cốt lõi hiện nay là tiếp tục phát triển thương mại điện tử.

"Đúng là có tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang trà trộn thông qua phương thức kinh doanh này. Điều này liên quan đến công tác phòng và chống. Hiện tại, các giải pháp đang được thực hiện theo nhiều góc độ", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.

Thứ trưởng Bộ Công thương thông tin về công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại. Ảnh: X.Đ

Về cơ chế pháp luật, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đã có hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thương mại điện tử, xử lý vi phạm, và bảo vệ người tiêu dùng. Các quy định này đã quy định trách nhiệm của các cơ quan cũng như các tổ chức có liên quan.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội để xây dựng Luật Thương mại điện tử. Trong đó, sẽ tiếp tục quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến chuỗi cung ứng.

Về lãnh đạo, chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan liên quan đã ban hành rất nhiều nghị quyết và chỉ thị để chỉ đạo công tác phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái nói chung, trong đó bao gồm cả môi trường thương mại điện tử.

Bộ Công thương cũng đang thực hiện đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm trực tiếp chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường thương mại điện tử.

Về tổ chức triển khai, ngành Công Thương có lực lượng chủ công là quản lý thị trường. Ở các địa phương, đã có các lực lượng liên quan phối hợp cùng các ngành khác, đặc biệt là Công an và Hải quan. Các cơ quan này đã tổ chức rất nhiều cuộc kiểm tra, kiểm soát mang tính thường xuyên và liên tục.

Đặc biệt, giữa năm 2025 đã có tháng cao điểm do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo huy động tất cả các lực lượng. Qua đó, đã ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này, nhưng công việc này vẫn cần thực hiện một cách thường xuyên và liên tục.

Liên quan đến trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử, Thứ trưởng cho biết, theo quy định pháp luật, chủ sàn phải có trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được đưa lên sàn.

Yêu cầu khác là phải có hóa đơn chứng từ, đồng thời phải kiểm tra, theo dõi sát sao việc giao nhận hàng thực tế. Ngoài ra, chủ sàn cũng cần có cơ chế đền bù cho người tiêu dùng.

Nếu trong trường hợp phát hiện có hàng giả, hàng nhái, chủ sàn phải yêu cầu dỡ bỏ gian hàng của những người bán trên sàn trong vòng 24 giờ. Các lực lượng chức năng cũng có các quy định về xử lý vi phạm.

Vì môi trường thương mại điện tử vẫn liên quan đến chuyển giao hàng thực, các lực lượng chức năng cần tấn công mạnh vào các kho hàng cũng như các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái.

"Cho đến nay, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử vẫn rất tích cực, điều này chứng tỏ người dùng đã có niềm tin vào phương thức kinh doanh mới", Thứ trưởng nói và hy vọng thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp với nhau, cùng với các sàn thương mại điện tử, để ngăn chặn và đẩy lùi triệt để vấn đề hàng giả, hàng nhái.