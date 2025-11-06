Cử tri đề nghị xử lý nghiêm việc sản xuất hàng giả 06/11/2025 09:32

(PLO)- Trong 10 tháng đầu năm, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã xử lý 523 vụ vi phạm liên quan hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong đó, bốn vụ việc đã chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố, xử lý hình sự.

Vừa qua, cử tri tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến thời gian gần đây, các cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm giả, kém chất lượng như thực phẩm, thực phẩm chức năng, sữa, thuốc, cùng các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống kinh tế người dân.

Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh kiểm tra, hậu kiểm; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai thông tin để người dân được biết.

Nhiều sản phẩm giả, kém chất lượng bị phát hiện, xử lý, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống kinh tế người dân. (Ảnh minh hoạ)

Trả lời cử tri, UBND tỉnh Hưng Yên cho biết đã cùng với Ban Chỉ đạo 389 quán triệt, triển khai nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 585 vụ việc, xử lý 523 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 5,45 tỉ đồng.

Nhiều vụ việc lớn, có tính chất nghiêm trọng được phát hiện, xử lý và chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố hình sự.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường đã phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền, cảnh báo người tiêu dùng về các sản phẩm giả mạo, kém chất lượng; thông báo tới các đại lý, cơ sở kinh doanh để ngăn chặn việc buôn bán, sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.