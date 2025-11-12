Phạt nặng 1 công ty dược do bán thuốc chưa được cấp phép nhập khẩu 12/11/2025 16:41

(PLO)- Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên bị phạt 195 triệu đồng, đình chỉ 8 tháng do bán hơn 65.000 hộp thuốc Mageum tab chưa được cấp phép nhập khẩu.

Ngày 12-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên (Trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tại xã Bình Hưng, TP.HCM) vì hành vi bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép nhập khẩu.

Cụ thể, công ty đã xuất bán 65.126 hộp thuốc Mageum tab, hoạt chất: Magnesi Valproat, số giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam: VN-20707-17; thuộc các lô: 24003, 24006, 24007, 24008, 24009, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014, 24015; thuốc do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược phẩm Bình Minh nhập khẩu.

Tình tiết tăng nặng là công ty đã vi phạm hành chính trị giá hàng hóa lớn, theo quy định tại Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên đã có hành vi bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép nhập khẩu. (Ảnh minh hoạ)

Công ty bị phạt hành chính số tiền 195 triệu đồng. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong vòng 5 tháng 7 ngày.

Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên cũng bị đình chỉ hoạt động của trong vòng 8 tháng 7 ngày, kể từ hôm nay, 12-11.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu buộc tiêu hủy thuốc Mageum tab, hoạt chất: Magnesi Valproat, quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên.

Số lượng thuốc buộc tiêu hủy là số lượng thuốc do Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên tiếp nhận từ khách hàng trả về, gồm 43.443 hộp và 66 viên.