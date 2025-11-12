Phạt nặng 1 công ty dược do bán thuốc chưa được cấp phép nhập khẩu

Ngày 12-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên (Trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tại xã Bình Hưng, TP.HCM) vì hành vi bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép nhập khẩu.
Cụ thể, công ty đã xuất bán 65.126 hộp thuốc Mageum tab, hoạt chất: Magnesi Valproat, số giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam: VN-20707-17; thuộc các lô: 24003, 24006, 24007, 24008, 24009, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014, 24015; thuốc do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược phẩm Bình Minh nhập khẩu.
Tình tiết tăng nặng là công ty đã vi phạm hành chính trị giá hàng hóa lớn, theo quy định tại Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.
Công ty bị phạt hành chính số tiền 195 triệu đồng. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong vòng 5 tháng 7 ngày.
Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên cũng bị đình chỉ hoạt động của trong vòng 8 tháng 7 ngày, kể từ hôm nay, 12-11.
Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu buộc tiêu hủy thuốc Mageum tab, hoạt chất: Magnesi Valproat, quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên.
Số lượng thuốc buộc tiêu hủy là số lượng thuốc do Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên tiếp nhận từ khách hàng trả về, gồm 43.443 hộp và 66 viên.
Thuốc Mageum Tab (hoạt chất magnesi valproat) là thuốc chống động kinh có tác dụng điều trị nhiều dạng động kinh, hội chứng động kinh, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, dự phòng co giật do sốt cao. Thuốc chỉ được sử dụng theo đơn và có kiểm soát.
Theo quy định tại Thông tư 06/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc độc là nhóm thuốc có hoạt chất mạnh, có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe nếu dùng sai liều, sai chỉ định hoặc không được giám sát y tế.
Danh mục này là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện quy định về quản lý đối với thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc trong kinh doanh, ghi nhãn, kê đơn, cấp phát, pha chế, bảo quản, sử dụng, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và các hoạt động khác có liên quan.
Magnesi valproat có chứa thành phần nằm trong danh mục 111 thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc được quy định tại Thông tư 06/2017.