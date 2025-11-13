Đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu huỷ gần 50 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm 13/11/2025 20:00

(PLO)- Bộ Y tế quyết định thu hồi, tiêu huỷ gần 50 mỹ phẩm vi phạm, từ không có hồ sơ thông tin sản phẩm, đến vi phạm tiêu chuẩn...

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể, Cục thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 23 sản phẩm do Công ty TNHH Phát Anh Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Địa chỉ doanh nghiệp tại số 13D, khu tập thể Bộ Tư lệnh thông tin, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cũ, Hà Nội; mã số doanh nghiệp: 0106208110.

Danh sách 23 sản phẩm do Công ty TNHH Phát Anh Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị thu hồi trên toàn quốc.

Tiếp đó, Cục thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 22 mỹ phẩm vi phạm do Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Địa chỉ doanh nghiệp kê khai tại 43D/44 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM cũ; mã số doanh nghiệp: 0306410324.

Danh sách 22 sản phẩm do Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị thu hồi trên toàn quốc.

Lý do thu hồi là hai công ty trên kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Sản phẩm tiếp theo bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc là gel Panda baby Bạch Liên, hộp 1 tuýp 30g; số tiếp nhận phiếu công bố: 129/20/CBMPHD; số lô: 310525P1; ngày sản xuất: 31-5-2025; hạn dùng: 31-5-2028.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần nam dược Hải Long, địa chỉ tại 58 Trương Hán Siêu, phường Hải Dương, Hải Phòng.

Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc kem chống nắng A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45, hộp 1 lọ 150g; số lô: 262024; ngày sản xuất: 12-9-2024; hạn dùng: 12-9-2027.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đầu tư mỹ phẩm Phương Anh, địa chỉ tại số 64-66 đường S5, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM cũ.

Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Kachi - H, địa chỉ tại 396A, đường Mai Thu, ấp Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh, là đơn vị sản xuất.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu tại nhà thuốc Ngọc Dung (69 Quang Trung, phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng cũ) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả cho thấy sản phẩm không rõ nguồn gốc, chỉ số chống nắng trên nhãn (SPF 45+) không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm chỉ số chống nắng của mẫu thử (SPF = 2).

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm vi phạm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định và báo cáo về Cục.

Các công ty nêu trên cũng phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các mỹ phẩm vi phạm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy.

Riêng Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đầu tư mỹ phẩm Phương Anh và Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Kachi - H phải cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng có liên quan để xác minh, truy tìm nguồn gốc sản phẩm kem chống nắng A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45 nêu trên.