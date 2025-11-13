Phát hiện thêm 1 loại kem chống nắng là hàng giả 13/11/2025 11:42

(PLO)- Kem chống nắng Lyzeen Whitening SPF50+ PA++++ do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B đưa ra thị trường được công an xác định là hàng giả.

Ngày 13-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản gửi các sở y tế về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm kem chống nắng Lyzeen Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++, số tiếp nhận phiếu công bố: 264798/25/CBMP-QLD.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B, địa chỉ xóm Phần Đường, thôn Đại Định, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ.

Công ty Sindo P&G Co., Ltd, địa chỉ tại 28, Namdongseo-ro 270beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Hàn Quốc, là đơn vị sản xuất.

Mẫu sản phẩm mỹ phẩm trên được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an với chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) đạt mức dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì.

Sản phẩm được phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ xác định là hàng giả căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020 của Chính phủ. Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Kem chống nắng Lyzeen Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B đưa ra thị trường được xác định là hàng giả. (Ảnh minh hoạ)

SPF (Sun Protection Factor) là chỉ số đo lường mức độ tia UVB cần thiết đủ để tạo ra vết cháy nắng trên da được bảo vệ (da có thoa kem chống nắng) so với da không được bảo vệ. Chỉ số SPF trong kem chống nắng thấp nhất là 15 và cao nhất là 100. Chỉ số SPF càng cao thì khả năng chống tia UVB càng mạnh.

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế tăng cường truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng kem chống nắng Lyzeen Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ vi phạm; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nêu trên.

Các sở y tế tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định; chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm Lyzeen Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm; báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 30-11.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn giám sát Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B trong việc thực hiện thu hồi sản phẩm Lyzeen Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ vi phạm; báo cáo về Cục Quản lý Dược trước 15-12.

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược cũng thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B trong thời gian 6 tháng, kể từ hôm nay 13-11.

Hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B đứng tên công bố không còn giá trị.

Thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm giả hoặc kém chất lượng, ghi nhãn mác "lố".

Gần đây nhất, ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng, cùng hai người khác bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.