Anh nông dân nuôi gà lôi trắng và bản án 6 năm tù 11/08/2025 19:16

(PLO)- Vợ anh Thành cho biết bản thân không biết mấy con gà chồng nuôi thời gian qua là gà lôi trắng, để rồi chồng mình phải vướng lao lý như ngày hôm nay...

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao clip ghi cảnh vợ ôm con nhỏ khóc, tiễn chồng - là Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) lên xe thùng sau khi tòa tuyên 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Thành bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CA

Nhiều người thương cảm khi thấy clip vợ ôm con nhỏ tiễn chồng lên xe thùng của cảnh sát chở về trại tạm giam. Người vợ gào khóc “nuôi có mấy con gà mà 6 năm tù, trời ơi…”. Người vợ cho rằng 6 năm tù là “án quá nặng”.

“Một mình tôi làm sao gánh gồng nuôi được 3 con còn nhỏ và một mẹ già ở quê nhà…”- người vợ với khuôn mặt đầy nước mắt trình bày.

Nhiều người bình luận, tranh luận mức án “nặng, nhẹ” và bài học, sự xót xa khi nuôi gà lôi trắng để bán…

Theo hồ sơ, ngày 2-4, tại đường DH07 thuộc địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư (nay là phường Vũ Phúc, Hưng Yên), Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Thái Bình (cũ) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình (cũ) kiểm tra phát hiện xe ô tô BKS 37K-258... đang vận chuyển 10 con gà lôi trắng. Lái xe khai nhận số hàng trên được vận chuyển thuê cho Thành.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thành, cơ quan điều tra thu giữ tiếp 3 con gà lôi trắng.

Gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim, bộ gà, họ Trĩ nằm trong danh mục IB - động vật nguy cấp, quý, hiếm. Thành yêu thích nuôi chim cảnh, nhân giống gà lôi trắng quý hiếm. Thành lên mạng xã hội rao bán gà lôi trắng với mục đích kiếm tiền lời.

Trong tháng 4-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm (quy định tại khoản 2 Điều 244 BLHS).

Vừa qua, TAND khu vực 5 - Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thành 6 năm tù về tội danh nêu trên.

Vợ ôm con khóc, tiễn Thành lên xe thùng về trại tạm giam.

Ngày 11-8, ông Thái Khắc Dũng, Xóm trưởng Xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, cho biết hàng xóm thương cảm khi hay tin anh Thành lãnh 6 năm tù giam.

Anh Thành vốn là nông dân, ngày làm đồng, chăn nuôi, đêm ai thuê hát đám cưới thì đi hát kiếm thêm, vợ anh làm công nhân. Vợ chồng anh nuôi mẹ già 85 tuổi và 3 con, con nhỏ mới 1,5 tuổi và con lớn mới học lớp 2.

Chị NTO (vợ anh Thành) cho biết bản thân không biết mấy con gà chồng nuôi thời gian qua là gà lôi trắng - động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo chị O, một số luật sư đã liên hệ gia đình để bào chữa miễn phí và đang hướng dẫn làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.