13 người cùng 1 xã sang Campuchia tìm “việc nhẹ, lương cao” nhưng thực chất là gọi điện lừa đảo 11/08/2025 16:22

(PLO)- Sang Campuchia để có "việc nhẹ, lương cao", 37 bị cáo đã tham gia giả danh cán bộ, công an... gọi điện lừa đảo, trong đó có 13 bị cáo cùng trú một xã.

Chiều 11-8, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xử sơ thẩm đối với Vũ Hoàng Minh Tuấn (33 tuổi, trú TP.HCM) cùng 36 bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong số các bị cáo, có tới 13 bị cáo cùng trú xã Quang Đồng (Nghệ An) gồm: Đường Minh Dụng (34 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi), Lưu Đức Dương (25 tuổi), Thái Văn Hai (41 tuổi), Đường Minh Quyền 28 tuổi), Hoàng Văn Vinh (34 tuổi), Hoàng Văn Quang (37 tuổi), Thái Hữu Ngọc (30 tuổi), Đường Minh Quý (31 tuổi), Trương Ngọc Sơn (23 tuổi), Thái Văn Tuấn (26 tuổi), Trần Văn Vinh (29 tuổi) và Nguyễn Văn Sỹ (29 tuổi). Ngoài ra, có 6 bị cáo cùng trú xã miền núi Con Cuông.

Những bị cáo này có đặc điểm chung là xuất thân từ vùng quê, nông thôn, đều bị dụ dỗ hoặc được giới thiệu đi ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao”. Khi sang đến Campuchia những người này làm cho hai công ty (đều có trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia) chuyên lừa đảo trực tuyến do A Thơ (người Đài Loan, Trung Quốc) và Lê Minh Dũng (quốc tịch Việt Nam) làm chủ.

Dưới sự điều hành của Thơ và Dũng, 13 bị cáo nêu trên cùng 24 người quê TPHCM, Nghệ An, Tây Ninh, Lâm Đồng, TP Cần Thơ, Hải Phòng gọi điện về Việt Nam phân công nhau đóng giả danh các cấp bậc cán bộ ở Việt Nam để thao túng tâm lý, lấy mật khẩu, mã OTP… lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lời khai của các bị cáo thể hiện thực tế “việc không nhẹ và lương không cao”, bởi hai công ty lừa đảo chia ra ba nhóm làm việc. Nhóm điện thoại về tiếp cận nạn nhân đầu tiên, được trả lương cứng 12 triệu đồng/tháng và 4% số tiền lừa đảo từ bị hại do mình trực tiếp lừa đảo. Nhóm thứ hai và thứ ba không được hưởng lương cứng mà hưởng hoa hồng 5,5% số tiền lừa đảo được của các nạn nhân.

Các bị cáo với tuổi đời còn khá trẻ.

Nhóm thứ nhất là những người khi mới sang làm việc được phân công gọi điện về cho các bị hại báo nợ tiền cước viễn thông, nợ tiền điện, thông tin cá nhân bị rò rỉ nghi có liên quan đến tội phạm lừa đảo… Nếu nghe thấy nạn nhân sợ hãi thì nhóm thứ nhất này chuyển máy hoặc hướng dẫn nạn nhân liên lạc với nhóm thứ hai.

Nhóm thứ hai sẽ giả danh là cán bộ công an, người của điện lực, viện kiểm sát… để thao túng tâm lý. Nếu nhóm thứ nhất biết bị hại khai chỉ có dưới 100 triệu đồng thì nhóm này sẽ đưa ra kịch bản và chiếm đoạt tiền. Khi biết bị hại có nhiều tiền thì nhóm thứ hai sẽ chuyển giao cho nhóm thứ ba với nhiều kinh nghiệm, bằng mọi cách “lột sạch tiền”.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2023, nhóm Vũ Hoàng Minh Tuấn (33 tuổi, trú TP.HCM) cùng 13 bị cáo nêu trên và 23 người khác làm việc tại công ty của Thơ và công ty của Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là người Việt Nam với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.