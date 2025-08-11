Giữ tiền làm răng của khách, 2 nhân viên phòng khám nha khoa vướng lao lý 11/08/2025 15:25

(PLO)- Giữ 37,5 triệu đồng tiền tạm ứng làm răng của khách mà không chuyển cho công ty, hai nhân viên phòng nha khoa bị đề nghị truy tố.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với hai bị can Phan Ngọc Thanh Tâm (ngụ TP.HCM) và Châu Văn Sang (ngụ Gia Lai) về tội tham ô tài sản.

Tâm và Sang là hai nhân viên của một phòng khám nha khoa có trụ sở tại phường Vườn Lài, TP.HCM.

Trước đó, TAND quận 10 tuyên Tâm 8 năm tù, Sang 7 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản.

Tuy nhiên, khi xử phúc thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vì có nhiều tình tiết liên quan đến vụ án chưa được điều tra làm rõ.

Nội dung vụ án thể hiện, Công ty K có trụ sở tại phường Vườn Lài, TP.HCM chuyên làm dịch vụ nha khoa.

Phan Ngọc Thanh Tâm và Châu Văn Sang được tuyển về làm việc nhưng không ký hợp đồng lao động (thoả thuận miệng lao động).

Công việc, nhiệm vụ của Tâm là nhân viên tư vấn khách hàng kiêm thu ngân. Khi khách hàng có nhu cầu làm răng, Tâm sẽ tư vấn cho khách hàng về hình thức, dịch vụ làm răng và chi phí từng loại dịch vụ, sau khi thống nhất hình thức, giá cả với khách hàng thì Tâm sẽ báo cho chủ của phòng nha để xem xét, quyết định.

Nếu đồng ý thì sẽ phân công bác sĩ nha khoa làm khách. Khách hàng có thể thanh toán, đặt cọc làm răng bằng cách nộp tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ tín dụng qua máy POS.

Ngoài ra, Tâm có thêm nhiệm vụ thu tiền mặt từ các nhân viên tư vấn khác nộp về sau đó phải nộp lại kế toán công ty ngay trong ngày.

Công việc, nhiệm vụ của Sang cũng là nhân viên tư vấn của phòng khám giống như Tâm.

Qua quá trình rà soát, chủ của phòng nha nhận thấy có ba khách hàng chưa thanh toán tiền cho công ty nên đã liên hệ với khách thì được biết đã thanh toán cho Tâm và Sang. Từ đó, chủ của phòng khám đã tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền đến công an.

Bản án sơ thẩm xác định tổng số tiền mà bị cáo Tâm đã chiếm đoạt là 37,5 triệu đồng; Sang chiếm đoạt 20 triệu đồng, phạm tội thuộc điểm c khoản 2 Điều 353 BLHS (phạm tội hai lần trở lên) nên tuyên mức án như đã nêu trên.

Tại phiên toà phúc thẩm, cả hai bị cáo và luật sư cho rằng cần làm rõ nhiều nội dung, bản chất của vụ án.

Các luật sư cho rằng bị cáo không có ý thức chiếm đoạt, tiền của khách hàng chuyển đến làm răng chuyển là tiền khách hàng trả trước, chưa sử dụng dịch vụ của công ty (bút lục trong hồ sơ thể hiện rõ) vì khi làm răng có nhiều giai đoạn như: Khám răng, lấy form, lấy tủy răng, định khung, gắn răng... khách hàng làm đến giai đoạn nào mới phải trả tiền đến giai đoạn đó.

Tiếp đến, các bị cáo giữ lại số tiền khách chuyển đến là vì phòng khám còn đang nợ lương (đợi đối chiếu công nợ lương sẽ hoàn lại cho công ty), hơn nữa các bị cáo làm việc tại phòng khám không có hợp đồng lao động, chỉ là cộng tác viên (không phải là người của công ty) hưởng lương thưởng hoa hồng theo thoả thuận miệng, công ty cũng không có quy chế, nội quy hoạt động... Từ đó chưa thoả mãn khách thể của tội tham ô tài sản.

Theo HĐXX cấp phúc thẩm vụ án còn nhiều tình tiết liên quan đến vụ án chưa được làm rõ; trong đó, cần làm rõ việc bị cáo Sang khai nhận đã chuyển trả lại cho công ty 10 triệu đồng. Để xác định sự thật khách quan, giải quyết vụ án một cách toàn diện cần huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Quá trình điều tra lại xác định bị cáo Sang đã nộp về cho công ty 10 triệu đồng (10/20 triệu đồng bị cáo buộc chiếm đoạt). Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đề nghị truy tố tội tham ô tài sản như đã nêu trên.