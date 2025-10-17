Phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa 17/10/2025 08:45

(PLO)- Trong số những người làm chứng của vụ án gà lôi trắng được tòa triệu tập, có vợ của bị cáo Thái Khắc Thành...

Sáng 17-10, TAND tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Anh Thái Khắc Thành cùng con phía trước cổng TAND tỉnh Hưng Yên.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Thái Khắc Thành và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Theo quyết định đưa ra xét xử, Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa là ông Phạm Ngọc Thành và các thẩm phán: Ông Trần Ngọc Lâm và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Có 5 luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội bào chữa cho bị cáo Thành. Hai người (trú Hà Nội và Hưng Yên) có nghĩa vụ liên quan và 4 người (trú Nghệ An) làm chứng được triệu tập đến phiên tòa. Trong số những người làm chứng có chị Nguyễn Thị Oanh (33 tuổi) - vợ bị cáo Thành.

Đến khoảng 7 giờ 45 phút, trước cổng TAND tỉnh Hưng Yên có nhiều người dân đã đến xin dự phiên tòa. Hiện bị cáo Thành và các luật sư cũng đã đến Hội trường xét xử.

Người dân trước khu vực cổng TAND tỉnh Hưng Yên.

Đến 8 giờ 15 phút, phiên tòa chưa khai mạc...

Như PLO đã thông tin, trong vụ án “Anh nông dân nuôi gà lôi trắng và bản án 6 năm tù”, cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm xác định 13 cá thể gà lôi trắng mà bị cáo Thành nuôi và bán thuộc Phụ lục I - nhóm IB theo Nghị định 84/2021, và từ đó truy tố, xét xử anh theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1-7-2024, việc phân loại loài nguy cấp, quý, hiếm được áp dụng theo Thông tư 27/2024 của Bộ NN&PTNT, trong đó gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB – mức độ bảo vệ thấp hơn.

Chiều 8-8, TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đến 13-8, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị hủy án để điều tra lại. Cùng ngày, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cáo Thành được tại ngoại.