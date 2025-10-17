Lý do toà hạn chế báo chí và người dân tham dự phiên xử vụ gà lôi trắng 17/10/2025 10:26

(PLO)- Dù có thẻ nhà báo và giấy giới thiệu nhưng một số phóng viên không được tác nghiệp, HĐXX cũng hạn chế người dân dự khán...

Sáng 17-10, TAND tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bị cáo Thái Khắc thành tại phiên tòa.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Thành và kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên.

HĐXX hạn chế người dân vào dự khán và một số phóng viên có thẻ nhà báo, giấy giới thiệu nhưng cũng không được tác nghiệp dù đây là phiên tòa công khai. Theo giải thích của bảo vệ ở cổng TAND tỉnh Hưng Yên là do phòng xử chật, không đủ chỗ ngồi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thành.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX phúc thẩm gồm 3 người, Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa là ông Phạm Ngọc Thành và các thẩm phán: Ông Trần Ngọc Lâm và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Nhiều người dân ngồi ở vỉa hè để nghe ngóng về phiên xử.

Có 5 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội bào chữa miễn phí cho bị cáo Thành. Hai người (trú Hà Nội và Hưng Yên) có nghĩa vụ liên quan và 4 người (trú Nghệ An) làm chứng được triệu tập đến phiên tòa. Trong số những người làm chứng có chị Nguyễn Thị Oanh (33 tuổi)- vợ của bị cáo Thành.

Như PLO đã thông tin, trong vụ án “Anh nông dân nuôi gà lôi trắng và bản án 6 năm tù”, cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm xác định 13 cá thể gà lôi trắng mà bị cáo Thành nuôi và bán thuộc Phụ lục I - nhóm IB theo Nghị định 84/2021, và từ đó truy tố, xét xử anh theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1-7-2024, việc phân loại loài nguy cấp, quý, hiếm được áp dụng theo Thông tư 27/2024 của Bộ NN&PTNT, trong đó gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB – mức độ bảo vệ thấp hơn.

Chiều 8-8, TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đến 13-8, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị hủy án để điều tra lại. Cùng ngày, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cáo Thành được tại ngoại.