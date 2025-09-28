Cảnh sát hình sự bắt giữ nghi phạm cướp tài sản trốn truy nã 20 năm

Ngày 28- 9, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Nguyễn Văn Thành (43 quê tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP Cần Thơ) - đối tượng bị truy nã 20 năm trước về tội cướp tài sản.
Trước đó, năm 2005 Nguyễn Văn Thành gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn TP. Biên Hòa(tỉnh Đồng Nai) rồi bỏ trốn.
Ngày 21-11-2005 Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Thành.
Sau 20 năm lẩn trốn, ngày 26-9-2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được Thành khi Thành đang lẩn trốn trên địa bàn phường Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp).