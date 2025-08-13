Dùng kiếm Nhật gây án bị truy tố tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng 13/08/2025 08:11

(PLO)- Các loại vũ khí như kiếm, dao găm nếu sử dụng trái pháp luật để xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, đều được xem là vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Huỳnh Thanh Phong (21 tuổi, ngụ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng) tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết luận điều tra, khoảng 12 giờ ngày 3-5, sau khi uống rượu bia tại đám cưới của chị ruột rồi quay về nhà, Phong nhớ lại chuyện cha mình có mâu thuẫn với ông S (36 tuổi, anh họ của Phong) và lấy cây kiếm Nhật mua trên mạng trước đó đến nhà ông S.

Cây kiếm Nhật, tang vật vụ án.

Tại đây, Phong dùng kiếm chém một nhát vào vai trái ông S. Trong lúc giằng co, ông S dùng tay chụp lưỡi kiếm dẫn đến bị thương hai ngón tay phải và cẳng tay. Ông S được đưa đi cấp cứu, còn Phong đến Công an xã đầu thú, giao nộp cây kiếm Nhật.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cũ xác định cây kiếm thuộc danh mục vũ khí thô sơ nhưng khi sử dụng nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật, loại vũ khí này được quy định là vũ khí quân dụng theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024. Kết luận giám định y khoa xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông S 8%.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, hành vi của Huỳnh Thanh Phong mang tính chất côn đồ, trực tiếp xâm phạm sức khỏe người khác, vi phạm nghiêm trọng quy định của nNhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên đề nghị truy tố Phong về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1, Điều 304 BLHS.