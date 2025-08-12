Tú "ác" khai thác cát trái phép rồi 5 lần bỏ tiền chạy án 12/08/2025 18:43

(PLO)- Sợ bị xử lý hình sự vì khai thác khoáng sản trái phép, vợ chồng Tú “ác” năm lần đưa hơn 2,2 tỉ đồng cho một người bán cháo lòng để...."chạy án".

Chiều 12-8, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Trần Văn Thuận (56 tuổi, còn gọi là Tú “ác”, ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân cũ, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) ba năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, một năm tù về tội trốn thuế; tổng hợp hình phạt bốn năm sáu tháng tù.

Tòa phạt Nguyễn Phước Huệ một năm sáu tháng tù tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên, Hoàng Văn Thảo 15 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Thúy Nga bị phạt 1,5 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thúy Diễm bị phạt 500 triệu đồng về tội trốn thuế.

Quang cảnh xử Trần Văn Thuận và các đồng phạm. Ảnh PĐ.

Khai thác khoáng sản trái phép, trốn thuế

Bản án xác định: Trần Văn Thuận và vợ là Nguyễn Thị Thúy Nga (52 tuổi) đăng ký thành lập Công ty Long Thái Việt do Thuận làm giám đốc; thành lập Công ty Phương Nam - Bình Thuận do vợ Nga đứng tên.

Cơ quan điều tra xác định Trần Văn Thuận ba lần tổ chức khai thác khoáng sản trái phép với khối lượng 39.941 m3 cát thạch anh, trị giá hơn 5,8 tỉ đồng.

Quá trình điều hành hoạt động hai công ty, Trần Văn Thuận không lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, sổ sách ghi chép, nhật ký khai thác để quản lý, kê khai sản lượng khai thác, kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

Việc mua bán khoáng sản, giao dịch chuyển nhận tiền không qua tài khoản của công ty mà qua tài khoản cá nhân của vợ chồng Thuận để kế toán Nguyễn Thị Thúy Diễm kê khai thuế thấp hơn so với khối lượng thực tế khai thác nhằm trốn số thuế phải nộp cho nhà nước.

Trong các năm 2022- 2023, Công ty Long Thái Việt trốn thuế hơn 1 tỉ đồng, Công ty Phương Nam - Bình Thuận trốn thuế hơn 2 tỉ đồng.

Theo bản án, Nguyễn Thị Thúy Nga là giám đốc của Công ty Phương Nam- Bình Thuận đã giao cho Trần Văn Thuận điều hành hoạt động kinh doanh, khai thác khoáng sản của công ty.

Nga biết rõ Thuận có hành vi trốn thuế nhưng vẫn đồng ý ký các báo cáo kê khai quyết toán thuế để Thuận chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy Diễm kê khai bổ sung.

Nguyễn Thị Thúy Diễm là kế toán bán hàng biết Thuận không lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, sổ sách ghi chép, nhật ký khai thác để quản lý, kê khai sản lượng khai thác, kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật nhưng vẫn đồng ý giúp cho Thuận.

Nguyễn Phước Huệ biết rõ thửa đất do mình quản lý, sử dụng tại thôn 3, xã Sơn Mỹ không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản nhưng vẫn đồng ý bán lớp cát trên mặt cho Trần Văn Thuận khai thác trái phép thu lợi 170 triệu đồng…

Bỏ tiền chạy án

Trong thời gian Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra hành vi vi phạm của vợ chồng Trần Văn Thuận, Thuận liên hệ người quen nhờ giúp đỡ do lo sợ bị khởi tố hình sự.

Các bị cáo Trần Văn Thuận, Hoàng Văn Thảo tại phiên tòa.

Người này giới thiệu Thuận gặp Hoàng Văn Thảo (53 tuổi, cư trú Hà Nội, chỗ ở Tân Bình, TP.HCM). Thảo đưa ra thông tin gian dối là quen biết nhiều cán bộ cấp cao của nhà nước, sẽ tác động chỉ xử lý vi phạm hành chính, không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên thực tế Hoàng Văn Thảo chỉ là người bán cháo lòng.

Từ tháng 8-2024 đến tháng 9-2024, Hoàng Văn Thảo năm lần chiếm đoạt tiền tổng cộng hơn 2,2 tỉ đồng của vợ chồng Trần Văn Thuận để “chạy án”. Thậm chí, ngày 20-9-2024, sau khi Trần Văn Thuận bị bắt tạm giam, Hoàng Văn Thảo tiếp tục liên hệ yêu cầu vợ Thuận đưa thêm 1,2 tỉ đồng để chạy án.

Ngày 9-10-2024, Nguyễn Thị Thúy Nga mang tiền đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, TP.HCM gặp Thảo đưa 250 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.

Theo lời khai của Thảo, các lần nhận tiền chạy án, Thảo nhờ người quen là CQU (ngụ TP.HCM) giới thiệu với một người tên T (không xác định nhân thân, lai lịch) để “chạy án” cho Thuận.

Thảo đã đem 1,5 tỉ đồng đến một quán cà phê gần sân bay Tân Sơn Nhất để đưa tiền cho T. Cơ quan điều tra xác định nội dung Thảo khai đưa tiền cho T không có căn cứ vì Thảo không xác định được vị trí nơi đưa tiền.

CQU không thừa nhận việc U yêu cầu Thảo đưa tiền cho T để “chạy án” và Thuận không biết T là ai. Ngoài lời khai của Thảo thì không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh. Do đó cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau nếu có căn cứ.