Làm rõ clip bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn dùng vỏ chai bia tấn công 11/08/2025 14:02

(PLO)- Bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn dùng vỏ chai bia tấn công gây thương tích nhưng nói dối với gia đình bị tai nạn giao thông.

Ngày 11-8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang xác minh vụ việc bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Theo clip chia sẻ trên Facebook, ngày 8-8, em NPTNH (12 tuổi) nhận lời hẹn của một người bạn tên HN (14 tuổi, học sinh một trường THCS) đến khu vực đất trống tại phường Phan Thiết để nói chuyện, giải quyết do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Bé gái 12 tuổi khi vừa đến chỗ hẹn đã bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Khi vừa đến điểm hẹn thì H bị HN cùng bốn thiếu niên bất ngờ dùng vỏ chai bia, tay, chân tấn công tới tấp vào người gây thương tích. Trong lúc nhóm này đánh em H thì có người hô hoán ‘công an đến" nên cả nhóm bỏ chạy.

Dù bị thương tích nhưng em H về nhà nói dối với gia đình là bị tai nạn giao thông nên gia đình đưa đến bệnh viện để chữa trị.

Chỉ đến khi gia đình phát hiện clip lan truyền trên Facbook mới biết con em mình bị đánh hội đồng.

Đến ngày 10-8, thấy trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ camera ghi lại cảnh nhóm thiếu niên đang hành hung con mình nên gia đình đưa em H đến Công an phường Phan Thiết trình báo vụ việc.