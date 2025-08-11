Lâm Đồng rà soát thủ tục pháp lý khi thu hồi đất dự án Biển Ngọc Resort 11/08/2025 12:59

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn đề nghị Sở Tư pháp có ý kiến liên quan đến hồ sơ thu hồi đất do chấm dứt dự án đầu tư đối với dự án khu du lịch Biển Ngọc Resort.

Một góc biển Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, ngày 31-7, UBND tỉnh có công văn giao Sở NN&MT rà soát, lấy ý kiến đối với hồ sơ thu hồi đất do chấm dứt dự án đầu tư dự án khu du lịch Biển Ngọc Resort. Sở NN&MT đề nghị Sở Tư pháp có ý kiến.

Cụ thể, về hồ sơ pháp lý dự án dự án khu du lịch Biển Ngọc Resort tại xã Tân Thành, được UBND tỉnh Bình Thuận cũ chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2016 với diện tích 4,4 ha.

Ngày 1-6-2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với dự án khu du lịch Biển Ngọc Resort với lý do Công ty CP Thương mại và dịch vụ Biển Ngọc không triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ; đồng thời, công ty có văn bản trả lại dự án.

Ngày 25-6, Sở NN&MT tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất do chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Sở NN&MT viện dẫn Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12-6-2025 của Chính phủ nêu: trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo thu hồi đất; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu hồi đất, chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định thu hổi đất và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất.

Đến nay, đã quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật; trường hợp khi hết thời hạn 24 tháng mà chủ đầu tư không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì nhà nước thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định...

Hiện quy định pháp luật về đất đai có sự thay đổi qua các thời kỳ, trước đây thẩm quyền thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt dự án thuộc UBND cấp tỉnh, nay thẩm quyền thuộc UBND cấp xã.

Do đó, Sở NN&MT đề nghị Sở Tư pháp rà soát, quy định pháp luật liên quan có ý kiến việc giao Chủ tịch UBND xã Tân Thành căn cứ quy định về phân quyền, phân cấp được quy định để thu hồi dự án thì có đảm bảo quy định pháp luật hiện hành hay không.

Việc rà soát kỹ lưỡng các quy định pháp luật liên quan sẽ giúp đảm bảo quy trình thu hồi đất được thực hiện minh bạch, đúng pháp luật, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quá trình triển khai.