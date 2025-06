Khởi tố 26 thanh thiếu niên đuổi chém nhau trên đường phố ở Ninh Thuận 17/06/2025 18:35

Ngày 17-6, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố 26 thanh thiếu niên để điều tra về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Công an đã bắt tạm giam 20 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 6 bị can.

Các thanh thiếu niên bị khởi tố. Ảnh. T.Q

Theo Công an, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Bùi Văn Thắng (19 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (17 tuổi cùng trú phường Mỹ Đông) nhiều lần thách thức, hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Trong ngày 6 và 7-4, các thanh niên trên đã lôi kéo hơn 50 thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm như: Dao tự chế, cây ba chỉa; rựa; mác… đánh nhau gây thương tích và truy đuổi nhau qua nhiều tuyến đường của TP Phan Rang - Tháp Chàm, gây mất an ninh trật tự địa bàn.

Công an cho biết 20 bị can bị bắt tạm giam có độ tuổi trung bình từ 16 đến 17 tuổi. Các thanh thiếu niên này thường xuyên tụ tập gây mất an ninh trật tự tại địa phương...

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đang phối hợp với Trung tâm trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh hoàn tất hồ sơ xử lý các bị can trên. Đồng thời, truy tìm những người liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương.