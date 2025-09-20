Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, động viên lực lượng vũ trang Côn Đảo 20/09/2025 16:49

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại Côn Đảo.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Côn Đảo, TP.HCM, ngày 20-9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại đây. Cùng đi với đoàn của Bộ trưởng Bộ Y tế có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Phó Bí thư Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã đến thăm Trạm Rađa 32 thuộc Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân và Trạm Ra đa 590 thuộc Vùng 2 Hải Quân đang đóng quân tại Côn Đảo.

Đây là hai đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, trò chuyện cùng các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tại hai đơn vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, các lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, cùng sự kiên cường bám biển, bám đảo ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong điều kiện xa đất liền, còn nhiều khó khăn về sinh hoạt và y tế, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 32 và Trạm Ra đa 590 vẫn luôn đoàn kết, giữ vững kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà cho các đơn vị Trạm Ra đa 32 và Trạm Ra đa 590. Ảnh: MC

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định ngành Y tế luôn quan tâm, tri ân sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo, trong đó có cán bộ, chiến sĩ của Trạm Ra đa 32 và Trạm Ra đa 590.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, ngành chú trọng việc cung cấp thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế, tổ chức tập huấn sơ cấp cứu, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ đảm bảo sức khỏe, yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chụp hình lưu niệm chung với cán bộ, chiến sỹ hai đơn vị đoàn đến thăm. Ảnh: MC

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo TP.HCM đã trao tặng Trạm Ra đa 32 và Trạm Ra đa 590 một số phần quà và nhu yếu phẩm, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của ngành y tế và của TP.HCM đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đại diện cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 32 và Trạm Ra đa 590 bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo TP.HCM. Chuyến thăm là nguồn động viên to lớn, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bám đảo, bám trạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó...