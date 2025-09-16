Bộ trưởng Bộ Y tế: Miễn viện phí không phải là miễn phí tuyệt đối 16/09/2025 11:52

(PLO)- Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngày 16-9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chia sẻ với báo chí về Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị vừa ban hành. Trong đó, vấn đề được nhiều người dân quan tâm là chính sách miễn viện phí và lộ trình thực hiện.

Chủ trương nhân văn và đột phá

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, miễn viện phí toàn dân ở mức cơ bản thông qua bảo hiểm y tế (BHYT) vào năm 2030 là chủ trương nhân văn, có ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, hợp lòng dân, giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí y tế.

Hiện Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng Đề án triển khai. Chính sách này vẫn phải dựa trên nền tảng trụ cột là BHYT, đồng thời thực hiện có lộ trình.

Nhà nước và quỹ BHYT sẽ chi trả các chi phí y tế cơ bản, thiết yếu, giảm tối đa gánh nặng tài chính cho người dân - trước hết là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, Nghị quyết 72 không đặt mục tiêu miễn viện phí tuyệt đối mà hướng đến giảm tối đa chi phí đồng chi trả của người dân.

Phần dịch vụ y tế theo yêu cầu, vượt mức cơ bản, người bệnh vẫn phải chi trả một phần để nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ hợp lý, tiết kiệm chi phí.

“Chính sách miễn viện phí vì thế phải gắn chặt với bao phủ BHYT toàn dân, mọi người đều tham gia BHYT để chia sẻ rủi ro, người có điều kiện lo cho người nghèo, người khoẻ đỡ người yếu; cùng với hỗ trợ của ngân sách nhà nước để người bệnh không phải trả thêm chi phí khi không may mắc bệnh”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu.

Theo Nghị quyết 72, người dân được miễn viện phí cơ bản trong phạm vi BHYT theo lộ trình

Về phạm vi quyền lợi, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần và lập sổ sức khỏe điện tử, quản lý bệnh tật theo vòng đời, từ bào thai đến khi già, việc này được triển khai ngay từ năm 2026.

Đến năm 2030, người dân được miễn các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình.

Theo đó, từ năm 2026, từng bước thực hiện tăng tỉ lệ, mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên theo lộ trình từ Quỹ BHYT để giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh, phù hợp với việc tăng mức đóng BHYT theo quy định của pháp luật từ năm 2027.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thăm hỏi người bệnh tại Bệnh viện K.

Ngân sách nhà nước và Quỹ BHYT chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn tại cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, cơ bản theo lộ trình phù hợp nhằm ngăn ngừa bệnh tật, giảm tỉ lệ mắc và tử vong, tiết kiệm chi phí điều trị giai đoạn muộn.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh: “Nghị quyết 72 không đặt mục tiêu “miễn phí tuyệt đối”, mà hướng đến giảm tối đa chi phí đồng chi trả của người dân, tăng độ bao phủ BHYT, giảm tử vong do phát hiện bệnh muộn và xây dựng hệ thống y tế công bằng, bình đẳng, hiệu quả, bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau”.

Dần hoàn thiện cơ chế, chính sách

Để những mục tiêu của Nghị quyết 72 trở thành hiện thực, theo bà Lan, trước hết, ngành y tế sẽ quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị ngành y tế, tạo môi trường quản trị minh bạch và trách nhiệm giải trình gắn với cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền triệt để.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trong thăm Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: BVCC

Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế, trọng tâm là xây dựng và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết ngay trong kỳ họp tháng 10 tới để thể chế hoá một số chủ trương, chính sách của Nghị quyết 72, trong giai đoạn từ 2025-2030; trình Chính phủ các Nghị định để quy định chế độ, chính sách về đào tạo chuyên sâu đặc thù nhóm ngành sức khỏe, phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế; ban hành các Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, nhân lực của trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế khu vực...

Thứ ba, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 72 làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 72 bảo đảm đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.

Thứ tư, ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế để triển khai thực hiện Nghị quyết 72 trong đó tập trung triển khai toàn diện các đề án quan trọng: Xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030; Đề án phát triển một số trung tâm y tế chuyên sâu…

Đặc biệt, sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên ngay từ năm 2026.

Thứ năm, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số toàn diện, triển khai vận hành bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế bảo đảm tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, BHYT để liên thông dữ liệu, tiết kiệm chi phí y tế và phục vụ quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời.

Thứ sáu, tăng cường truyền thông sâu rộng để toàn xã hội và người dân nắm vững các chủ trương, chính sách; nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe.

“Nghị quyết 72 ra đời là sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo bước phát triển đột phá cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân về thể chế, cơ chế tài chính, nguồn nhân lực, năng lực y tế cơ sở, tự chủ cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế...”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhận định.