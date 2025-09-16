Từng bước thực hiện miễn viện phí cho một số đối tượng trong năm 2028 16/09/2025 08:25

(PLO)- Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án từng bước thực hiện miễn viện phí, trước hết là với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp.

Chính phủ vừa có Nghị quyết 282/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo đó, nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết 72 đề ra, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ.

Từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ mục tiêu từ năm 2026, tổ chức phối hợp giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khoẻ của học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khoẻ cho người lao động theo quy định... hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, sử dụng quỹ BHYT, cải cách thủ tục hành chính, sử dụng tiết kiệm chi phí quản lý, tăng chi cho khám chữa bệnh. Thời gian hoàn thành trong năm 2027.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, trước hết là đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình. Thời gian hoàn thành trong năm 2028.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị định của Chính phủ thí điểm BHYT chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên theo lộ trình. Thời gian hoàn thành trong năm 2027.

Ngày 7-4 hằng năm là "Ngày sức khoẻ toàn dân"

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải lồng ghép và ưu tiên bổ sung các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định lấy ngày 7-4 hằng năm là "Ngày sức khoẻ toàn dân". Thời gian hoàn thành trong quý I-2026.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án/chương trình đưa nội dung giáo dục sức khoẻ vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học, bậc học. Thời gian hoàn thành trong quý III-2026.

Hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực hệ thống y tế

Chính phủ cũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để thể chế một số chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trong quý IV-2025.

Cụ thể, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan tập trung hoàn thiện, ban hành các Luật: Dân số, Phòng bệnh, An toàn thực phẩm, Thiết bị y tế, Y học cổ truyền, Phòng chống tác hại thuốc lá... Thời gian hoàn thành từ 2025-2030.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành xây dựng Nghị định của Chính phủ về tiêm chủng. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý.

Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực chất lượng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, điều phối phòng, chống dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm hoạ, an ninh y tế. Thời gian hoàn thành từ 2025-2030.